夏季電費6月實施　5大居家節能術省千元電費

記者蔡惠如／綜合報導

今年中央氣象署預警高溫可能創紀錄，加上6／1夏季電費正式上路，夏天空調一開，電費也跟著飆升，不少家庭開始關心怎麼降溫又能顧荷包。特力屋整理出5大居家節能懶人包，從簡單的換燈泡、清濾網，到動手DIY隔熱，都能輕鬆實行，最多能省下上千元電費。

▲幾個小動作就能節省電費。（圖／pexels、特力屋提供）

冷氣搭配循環扇，降溫更有效率

冷氣搭配循環扇能幫助室內氣流流動，讓冷房效果更快、溫度設定不需要調太低。冷氣設在26至28度就很夠涼，搭配循環扇使用，既舒適又省電，長期下來也能減少壓縮機的耗能。

電器不用就關機，別讓待機吃掉電費

其實家電只要插電、待機就會耗能，像是電視、電腦螢幕等設備，建議可使用具分切開關的延長插座，在不使用時就一鍵切斷電源。這種日常小動作雖然看似微不足道，累積下來卻能有效減少不少不必要的電費支出。

換上LED燈泡，小地方也能大節能

根據工研院統計，燈光照明約占家

用電的10%以上，是許多人忽略的耗電來源。將家中燈具換成LED照明，一年下來可省下數百元電費。以9W LED燈取代18W傳統燈管為例，每天使用16小時，年省約157元，且LED燈不只省電，使用壽命也更長，更加環保。

定期清洗濾網，讓家電運作不卡卡

冷氣、空氣清淨機、除濕機等只要有濾網的家電，都建議每2到4周就清洗一次。這能維持機器效能、避免過度耗能，也有助於室內空氣品質。長期下來不僅能延長設備壽命，也讓整體用電更有效率。

善用隔熱工具，幫室內降溫好幾度

想再更節能省電，也可以從空間隔熱著手，像是頂樓或西曬強的房型，就很適合使用防水隔熱漆，塗在屋頂可降低室溫超過5度。窗戶部分也能加裝遮光蜂巢簾或塗抹液態隔熱紙，有效阻擋熱能與紫外線，平均可降溫4至6度，而且這些工具大多能DIY完成，既實惠又高CP值。

業者表示，因應夏季用電高峰，政府針對冷暖空調與電冰箱推出最高5,000元補助，特力屋在加碼回饋，從5／30至6／2期間，購買冷氣空調滿1萬元再送1,000元折價券，且還有「社區管家」到府服務，不僅提供油漆塗刷、窗簾訂製、空調換新等居家裝修需求，更特別針對夏季推出免費節能評估服務，由專人到府檢測耗電來源，協助揪出吃電怪獸並給出節能建議。