只塗防曬要卸妝嗎？依據「防曬劑型」而定　這3類一定要卸

▲防曬該卸卻沒卸，容易堵塞毛孔。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

只塗防曬需要卸妝嗎？相信這是很多人的疑問，其實是否需要卸妝取決於你使用的防曬劑型，像是夏天必備的防水防汗型防曬就需要卸除，若不卸乾淨，很容易堵塞毛孔，冒出粉刺和痘痘。

需要卸妝的防曬劑型為以下3種，第一為防水防汗型（通常在瓶身會標示Water-resistant / Sport），第二種是大家很愛有潤色效果的防曬，舉凡潤色、遮瑕或是粉底成分都算，像是BB霜或是CC霜，最後一種為化學性防曬，尤其是長效性需特別注意。

簡單來說，以上3類的防曬產品附著力較強，只使用清水或是一般洗面乳不容易完全清除，若不卸妝，可能會堵塞毛孔、長粉刺或痘痘。建議需要使用卸妝產品像是卸妝油、卸妝乳、卸妝膏等產品來清潔。

而不一定要卸妝的防曬則為以下2種，第一種為純物理性防曬，成分主要是氧化鋅、二氧化鈦，另一種是無潤色且防曬係數不高，又不具備防水功能的日常型防曬乳，這類防曬比較溫和，一般情況下用洗面乳即可清潔乾淨。

當然若你是油性肌膚、戶外流汗多，甚至是疊擦了好幾層的防曬，建議還是卸妝會比較保險，若你仍不確定是否要卸妝，那麼卸妝比不卸安全，能夠避免毛孔堵塞問題。