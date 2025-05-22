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「日常壞習慣」讓你增加蛀牙風險　原來愛咬冰塊也不行

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▲▼蛀牙壞習慣。（圖／Pexels）

▲咬冰塊或是硬物恐讓牙齒產生裂痕，細菌更容易入侵。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

明明都有刷牙，但為什麼還是會蛀牙呢？其實這和你的清潔習慣息息相關，若刷牙總是草草了事，又或是用力過猛，甚至忽略後牙，都有可能增加蛀牙風險。

▲▼蛀牙壞習慣。（圖／Pexels）

#不正確刷牙

不正確或不定時刷牙是造成蛀牙的主因，許多人早上匆忙出門或晚上太累，常常草草了事，甚至忘了刷牙，讓食物殘渣和細菌長時間留在牙齒表面，產生酸性物質腐蝕琺瑯質。此外，如果刷牙方式不正確，例如用力過猛或忽略後牙，也容易造成牙菌斑堆積，增加蛀牙風險。

#經常吃甜食或含糖飲料

糖分是細菌最愛的食物，尤其像糖果、餅乾、含糖奶茶、汽水等，在口中停留時間長，更容易形成牙菌斑。尤其若習慣餐後不漱口或不刷牙，會讓牙齒長時間處於酸性環境中，琺瑯質更容易受到侵蝕。

▲▼蛀牙壞習慣。（圖／Pexels）

#餐後不清潔口腔

餐後不習慣清潔口腔，睡前不清潔尤其嚴重，睡眠期間唾液分泌減少，口腔的自我清潔能力下降，如果牙齒上還殘留食物，細菌就會趁機繁殖並產生酸性物質，使蛀牙加劇。

此外，咬硬物或常嚼口香糖也會對牙齒造成傷害。咬硬物如冰塊、果仁等，可能導致牙齒裂痕，讓細菌有機可乘；長期咀嚼含糖口香糖也會增加牙菌斑累積。

關鍵字：

刷牙, 蛀牙, 口腔清潔, 甜食, 健康

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