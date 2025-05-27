《蠻好的人生》孫儷保養秘訣5招　養出無齡感少女肌靠每天早上一杯茶

文／美人圈

在大火陸劇《蠻好的人生》裡，孫儷飾演的胡曼黎雖然歷經婚姻與事業的雙重低谷，但氣場從不崩，每次出場都狀態滿分、氣色超好，讓人不禁想問：她到底怎麼保養的？現實生活中42歲的孫儷 ，也以素顏美肌和極簡養膚哲學著稱，是許多人心中的「凍齡代表」。這篇就帶你一起解析孫儷的保養心法，從她的日常習慣到護膚細節，看看她如何把自己活成最好的樣子！

▲孫儷《蠻好的人生》熱播。 （圖／微博@電視劇蠻好的人生、孫儷）

▲當年演出陸劇《後宮甄嬛傳》女主角「甄嬛」的孫儷，也從出演時的28歲，邁入42歲了！但論外表依舊維持無齡少女感，外貌和身材還是如當初一樣超凍齡！只能說戲在變、角色在變、但不變的就是娘娘的容顏啊。（圖／後宮甄嬛傳劇照、微博@電視劇蠻好的人生）

《蠻好的人生》孫儷保養秘訣：早晨空腹喝「紅糖薑茶」

孫儷過去就曾分享自己早晨起床空腹就會先來一杯紅糖薑茶，「紅糖溫補、薑片驅寒」，不只能暖胃醒神，還能促進血液循環、改善手腳冰冷，對女生來說尤其有感。長期喝下來，不僅氣色變好，連精神也更穩定，是那種日積月累慢慢變美的秘密武器。不過中醫師也建議，體質偏燥的人就不適合喝紅糖薑茶，否則容易冒痘！

▲孫儷。（圖／微博@電視劇蠻好的人生、孫儷）

《蠻好的人生》孫儷保養秘訣：每天泡腳代謝變好、體內濕氣OUT

孫儷絕對算是「泡腳控」，她經常在微博宣揚泡腳的好處！溫熱的水能幫助末梢血管擴張，讓手腳不再冰冷，尤其適合長時間久坐或站立的人。且泡腳可以大大改善手腳冰冷、寒性體質，配合艾草、薑片等中藥材，還能幫助祛濕排寒、提升代謝率，養身又排毒。孫儷還曾貼出老公一年前後的對比照，笑說老公鄧超學她天天泡腳，連他都跟著逆生長。

▲孫儷經常在宣揚泡腳的好處。（圖／微博@孫儷、電視劇蠻好的人生）

▲孫儷貼出老公鄧超一年前後的對比照。（圖／孫儷微博）

《蠻好的人生》孫儷保養秘訣：做瑜伽、拉筋，保持身體活力

熱愛健身運動的孫儷，平時會做皮拉提斯、瑜伽、拉筋、太極拳等等，並且已經堅持做瑜伽大約有數十幾年了！其實瑜伽好處真的很多，不僅能加強代謝與內臟功能，很多瑜伽動作還可以有效刺激腹部、骨盆區域，幫助消化、排毒也有感。此外，對於長期久坐族來說，適度拉筋能延展僵硬的筋骨，能很好的改善體態，告別駝背僵硬感，讓整個人看起來更挺拔、有精神。每天伸展一下，就像幫全身做溫柔按摩，氣血流得順，身體自然不鬱悶。

▲很多女明星維持窈窕體態的秘訣都是做瑜伽！（圖／孫儷微博）

《蠻好的人生》孫儷保養秘訣：168輕斷食法

在《蠻好的人生》中氣色絕佳、狀態滿分的孫儷，其實私下也非常注重體內保養。其中最為人稱道的就是她每週固定會做的「168輕斷食法」，把進食時間控制在8小時內，剩下的16小時讓身體好好休息、代謝，一週大約會進行兩次。她曾在訪談中提到，這種吃法不但不會讓人有壓力，還能讓身體越來越清爽，精神更集中，皮膚也更穩定透亮。輕斷食菜單則包含：水煮蔬菜加肉，醬料只用麻油或橄欖油，再加一點海鹽。

▲孫儷每週固定會做168輕斷食法。（圖／微博@電視劇蠻好的人生）

《蠻好的人生》孫儷保養秘訣：順應節氣調理體質，靠吃「白色食物」保濕養膚

孫儷是演藝圈公認的養生控，特別重視「內服保養」，更堅持依照節氣來調整身體狀態。像是在秋冬交替時，肌膚最容易出現乾燥、缺水問題，她就會透過飲食進行體內保濕，主打多吃「白色食物」，來潤肺又養膚。水梨、銀耳、山藥、蓮子、百合，這些都是她換季必吃的天然保養品，還會自製「霜降燉梨水」來加強滋潤效果。不過為了控制糖分，她特別將傳統冰糖燉梨改成減糖配方，讓身體不負擔也能喝出潤澤感，實現從內而外的「肌膚發光」。

▲孫儷是演藝圈公認的養生控。（圖／微博@電視劇蠻好的人生、seriouseats）

延伸閱讀

孫儷比《蠻好的人生》胡曼黎幸福太多！4件事看孫儷、鄧超美滿的婚姻秘密，第2點是關鍵

2025陸劇《蠻好的人生》清醒語錄：50句面對低谷、愛情的清醒台詞，給正在撐著生活的你

10部「一面倒好評」陸劇推薦！孫儷《蠻好的人生》一追淪陷，最後一部9.0分神劇零負評

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。