7種「低成本保養法」默默做　不花大錢比同齡年輕10歲

▲不用花大錢，也能好好保養自己。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

要好好保養自己、留住年輕，不一定只能靠保養品，只要養成一些「小養生」的習慣，即便只是小改善，一天天下來影響可以很巨大，不用花太多金錢的「低成本保養術」，養成習慣絕對能越變越美越健康。

規律作息超重要

雖然大家都知道早睡早起對身體最好，但在這個高壓工作或是高標準的世界，確實很難做到，而且下班後還要跑趴、追劇，輕鬆點別太勉強自己，確保每天有足夠的8小時睡眠時間就行了。睡飽飽當然氣色好，整個人也會神采奕奕。

簡單清爽的早餐

上班和上課的人通常為了方便，就自動略過早餐，甚至只用一杯咖啡代替，其實早餐可是一天之中最重要的營養補給。空腹太久會讓身體缺糖精神差，還會拖垮胃部健康，早一點開啟新陳代謝，對身體減重反而有益，如果時間不夠，吃頓簡單的營養早餐也可以，低油低鹽的蔬菜吐司和一杯低糖奶咖啡，甚至是一顆水煮蛋也行。

喝熱比喝冰好

天熱的時候，大家最愛狂灌手搖飲料和冰沙，但冰冷飲料其實對身體不太好，會讓體內濕氣過重影響內臟運作，當然規定不喝冰對某些人而言太難做到，但至少總量該節制，不冰不飲的習慣還是先調整好，試試改喝些熱熱的花草茶，像是養顏美容的玫瑰茶和助眠的洋甘菊茶都很不錯。

梳頭助眠又防掉髮

在睡前施點力梳個50下頭皮，刺激一些能助眠放鬆的穴道，會感覺舒暢無比。不但能幫助入睡，還能促進頭皮健康防掉髮，一舉數得很划算，最重要的事很簡單就能辦到，記得先選擇適合頭皮的按摩梳，而且不要太用力梳喔以免頭皮受傷。

按摩肚子遠離便秘

許多人都有便秘困擾，長期積在體內會讓皮膚變差喔，想要排便順利，就得好好按摩一下肚子。用兩隻手指腹，放在肚臍到下腹部位，畫著方圓不斷按壓50下，可以刺激腸道蠕動，幫助排出身體廢物。

泡腳排出全身寒氣

在洗澡前，先把腳泡在熱水裡面，讓腳底的經絡可以被熱度激發，可以幫助氣血循環，讓身體一整個神清氣爽，渾身的寒濕也能慢慢排除，也能幫助睡眠，睡好自然就精神好。

隨時來一下輕運動

其實運動根本不用上健身房就能做到，每天遇到樓梯就把握機會，提早在幾層樓下電梯，然後爬上爬下就能無形增加運動量啦，有注意到捷運樓梯越來越多人爬嗎？或是提早前一站下車，用走的回家也是好主意，簡單省錢又健康。