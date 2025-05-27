端午連假百貨祭優惠　京站滿額現抵、統一時代滿3千送300

記者蔡惠如／綜合報導

在端午連假來臨，北台灣多家百貨商場紛紛推出促銷吸客，從滿額贈、會員好禮，到限定餐飲優惠與親子活動，京站時尚廣場推品牌優惠、統一時代百貨台北店有滿額贈，以及新店裕隆城消費滿額送餐飲抵用，讓民眾連假逛街能享小確幸。

▲百貨推端午連假優惠，鼓勵消費者逛街。（圖／各業者提供）

京站時尚廣場

5／30起至6月底，京站時尚廣場推出不同時段優惠方案，以「體驗式消費」與「精緻生活」為主軸，超過20個品牌參與折扣。包括美妝NARS、SABON、L'OCCITANE等品牌推出限定滿額贈，購買NARS新品滿5,000元可獲托特包、MAKE UP FOR EVER與ORIGINS也針對單筆消費推出實用小物贈品；服飾S’AIME東京企劃、KBF、coen等日系品牌祭出滿額折扣或現金回饋，最高折抵可達20%。

▲即起至6／2，coen購二件新品享15%折扣；L'OCCITANE從5／30至5／31日單筆滿2,000元，贈橙花&蘭花淡香水7.5ml。

統一時代百貨台北店

從5／29至6／15啟動「超給利檔期」，全館指定櫃消費滿3,000元即送300元抵用券，若搭配icash2.0或icash Pay支付，最高單筆回饋可達22%。開檔前11天刷指定聯名卡還能額外獲得加碼禮。

▲當日單筆消費滿800元扣除點數8點即可兌換，第一波卡友禮5／29至6／1「房子造型收納盒」，限量1500組。

活動期間也推出會員限定贈禮，例如房子造型收納盒、收納六件組等，每波限量1,500組。美妝方面則設有「時代美妝學院」夏季主題課程，消費滿額可兌換限量美妝禮品。餐飲於端午三天也有多項限定美食優惠，包括21Plus雞塊買一送一、COLD STONE買一送一。

▲當日單筆消費滿800元扣除點數8點即可兌換，第二波卡友禮6／12至6／15「收納六件組」，限量1500組。

新店裕隆城

5／29至6／23舉行「SAY YES! 年中慶」活動，端午連假期間推出立蛋大賽、創意包粽親子DIY與闖關遊戲，適合家庭出遊，6月中起則有「喝就對YES DAY」夏日啤酒節，結合音樂、街頭表演與啤酒市集，消費不限金額即可獲啤酒節折價券。此外，館內還有與公益結合的「愛就對LOVE DAY」兒童互動展覽，以及憑95分考卷兌換親子折價券。

活動期間會員單筆消費滿1,000元，可兌換餐飲抵用券；消費滿8,000元以上還有好禮贈送與抽獎活動，館內部分品牌如MUJI、NET、寶雅、木育森林等也推出滿額贈品或折扣回饋。