包開箱／Valextra經典Iside、口袋包換上夏日質感藤編！靜奢風愛好者必收

記者鮑璿安／專題報導

炎炎夏日總是伴隨著陽光、沙灘等關鍵詞，被譽為義大利國寶級皮件品牌的Valextra ，在 2025 夏季推出主題企劃《The Escape》，宛如一封獻給義大利夏日時光的情書，將陽光灑落的色調、緩慢不朽的「Quiet Luxury」靜奢風注入經典包款之中，釋放出毫不費力的優雅格調。

《The Escape》膠囊系列是對夏日穿搭的最佳正解，本次以多款 Valextra 經典之作為藍本，分別注入了更加輕盈愜意的夏日限定材質，包括帆布、藤編、拉菲草與織布，透過工匠們的巧手，定格義大利美學與夏日藝術的美好光景。





▲義大利國寶級皮件品牌的Valextra ，在 2025 夏季推出主題企劃《The Escape》 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

新款的Iside Wicker Top Handle 包完美遊走於假期與都會感之間，包身採用品牌標誌性的 Millepunte 小牛皮結合天然藤編精製而成，質感溫潤的皮革拼接竹編元素，應對從容的午後時光，呈現煥然一新的氣息。當然，眾所周知品牌不以Logo為賣點，而是將極簡最大化，Valextra的標誌性符碼包括每一顆包包內側的燙金編碼，代表該包專屬的識別號與匠人印記，與建築感的幾何廓形加持，便是對工藝的極致要求。

▲新款的Iside Wicker Top Handle 包完美遊走於假期與都會感之間 。（圖／品牌提供）

▲今夏同樣採用天然藤編打造的Soft Bucket Wicker Micro Bag 。（圖／品牌提供）

今夏同樣採用天然藤編打造的Soft Bucket Wicker Micro Bag ，搭配立體多層次的 Millepunte 小牛皮製成包底與提把。包款邊緣飾以品牌標誌性的黑色漆面 Costa 滾邊工藝，內部設有帆布束口內袋，提供精緻而實用的收納空間。細緻可調式肩背帶設計，讓此包既可肩背也可斜背，兼具優雅氣質與日常實用性。

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▲Softbit 馬銜鍊肩背包有別於過往的方正包款，廓形變得柔軟許多 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

Gucci走過Jackie 1961、Horsebit 1955等經典款式，為大家帶來新面孔Softbit 馬銜鍊肩背包，有別於過往的方正包款，廓形變得柔軟許多，Softbit以Hobo的手提把和垂墜感為特色，柔軟包身更貼合身形。當然Softbit 馬銜鍊肩背包將品牌靈魂元素改革，翻玩最早於1937年設計的Horsebit （馬術鍊元素），為其標誌性符碼改造成為半截樣式，看起來依舊熟悉，但是尺寸放大許多，輕鬆垂掛在包身之中，猶如攜帶珠寶般散發迷人光澤感，同時也作為磁釦方式固定包款，造型經典深入人心。