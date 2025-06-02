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Jisoo「運動系仙女」穿搭術　時髦休閒4技巧一次解鎖

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懶人也能變女神！JISOO「運動系仙女」穿搭術、時髦休閒4技巧一次解鎖

▲Jisoo。（圖／Jisoo IG，下同）

圖文／CTWANT

BLACKPINK的Jisoo一向給人仙氣高雅的印象，搭配那張笑起來會融化人心的臉蛋，根本太完美！不過你以為她只會穿高訂禮服或浪漫洋裝，Jisoo的運動休閒風穿搭也是一絕，簡直是Sporty Chic風格最佳範本！

Jisoo運動風穿搭技巧：Oversized上衣，輕鬆一穿就有態度

Jisoo私下最愛之一，非Oversized外套或上衣莫屬了。大一號的剪裁不只舒適，還能自帶一種「我很隨性但又時尚到不行」的氣場。下半身選擇短裙，展現俏麗甜美感，或是搭配棉褲，整體休閒時髦範！

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Jisoo運動風穿搭技巧：舒適運動褲，也能穿出時髦感

別再把運動褲當成「只能在家穿」的單品！Jisoo經常選擇直筒或寬鬆版型的運動褲，材質輕薄、剪裁有型，搭配簡單上衣就能出門。同色系上下搭，營造「套裝感」，整個人瞬間看起來有設計過。而鞋子更是關鍵，她很懂得用球鞋或厚底鞋來增加時尚感。

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Jisoo運動風穿搭技巧：機能感外套，帥氣值滿點

別小看一件風衣或運動外套，Jisoo總能挑選出剪裁簡約、配色清爽的款式，黑白色系經典搭配非常耐看。而且這類外套超級百搭，裡面隨便搭件背心或短T，穿上就有層次感。Jisoo下半身會搭配legging，製造上下身的比例反差，比例up up，或是穿上潮流刷破牛仔褲，展現隨性鬆弛的一面！

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Jisoo運動風穿搭技巧：配件好加分，細節決定氣場

Jisoo的運動休閒穿搭絕對不馬虎，她經常加上一副眼鏡或棒球帽，時尚感up、馬上從「路人」升級為「韓劇女主角」，而且這些配件不僅實用，還能讓造型更俏皮活潑。

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關鍵字：

周刊王, Jisoo, 穿搭

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