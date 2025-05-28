林嘉欣現身LOEWE展「一下飛機就吃牛肉麵」　魏如萱喊話金曲戰袍要巨美

記者鮑璿安／台北報導

今年正值LOEWE的代表Puzzle包款誕生10周年，品牌特別推出Puzzle 10 限量系列傳承歷史時刻，此次在台北DOPENESS ART LAB打造期間限定展覽空間，今28日邀請林嘉欣、魏如萱、詹子萱、曾敬驊與詹懷雲搶先逛展，展區內一次帶來19 個代表性的 Puzzle 款式的典藏版 (re-edition)，以及一款全新設計。林嘉欣這次穿著褶皺皮衣搭配西裝褲現身，佩戴的包款也讓她回憶起人生中第一顆Puzzle，她直言：「我很多年前就擁有這樣尺寸的棕色包款，書、錢包、手機，就連保養品都放得下，非常實用！」





▲林嘉欣手提採用雞蛋花皮革設計的Puzzle 包款。（圖／記者周宸亘攝）



林嘉欣今日整體造型讓她感覺隨興舒服，很接近自己私下的穿搭風格，她手提採用雞蛋花皮革設計的Puzzle 包款，以手工打造出立體感，自己相當喜愛。而這次來台免不了吃美食，她說自己一下飛機就已經吃了牛肉麵，忍不住介紹起私房名單，「還想吃民生社區的擔仔麵，從我十幾歲就開始吃，每次來必吃的！但是這次可能時間比較匆忙，下次來要吃」。

魏如萱談及自己最喜歡的單品時，她笑說：「我其實有選擇障礙，不太能立刻決定哪一件最愛。不過我現在手上這一件真的很酷，像是腰帶非常有設計感。」她特別提到受到英國傳奇藝術家William Morris的啟發，對不規則與不確定性的造型充滿喜愛：「像是裝置藝術那種不拘一格的視覺呈現，我覺得很吸引人。」她也分享了一件可愛反差感的造型靈感：「小兔子、草莓小花，搭配起來有種反差萌，我很喜歡這樣的對比。」

▲魏如萱。（圖／記者周宸亘攝）

聊到金曲獎的入圍，她坦言：「每一次入圍都還是會很緊張，這一次更是入圍了四項，自己其實好多年期待的。希望這次能再次走上舞台，也拜託大家幫我集氣，希望能夠順利二封（金曲歌后）！」至於紅毯造型的準備，她透露：「已經有在想要穿什麼了，那天希望可以巨漂亮、巨美！」對於造型的尺度，她也展現開放態度：「可能會有特別一點的尺度，我會試試看，也要看造型師準備的效果怎麼樣，看看好不好看。」





▲（依序）詹懷雲、曾敬驊、詹子萱。（圖／記者周宸亘攝）

同場加映





▲Miu Miu Upcycled 系列攜手曾四度榮獲奧斯卡獎服裝的設計師 Catherine Martin 。（圖／品牌提供）

本季的Miu Miu Upcycled 系列從Catherine Martin 執導的短片出發，聚焦1920 至 1930 年代南法戰爭間的動盪年代，對本次 Upcycled 系列的美學風格產生深遠影響。「這個系列融合看似不相干的元素：內著搭配條紋 T-Shirt、丹寧服裝搭配晚禮服與外套」 Martin 說道:「既甜美又粗獷，但以極具美感的方式組合在一起，如同 1920 至 1930 年代的風格，這個系列最使我著迷的地方在於實用與珍貴的並存。」20 至 30 年代的斜裁技法被運用於以 T-Shirt 製作的禮服；男士與女士內著拼接而成的中性外衣，被包裹上日常的輪廓，拎上IVY 帆布皮革手袋即是最原汁原味的Miu Miu組合。