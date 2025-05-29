LOEWE神作Puzzle包誕生10年！20款傳奇包一次亮相、台北快閃展必朝聖

記者鮑璿安／綜合報導

在LOEWE 2015春夏男裝秀首次亮相就一躍而成品牌代名詞的「Puzzle」神級包款，今年正式迎來誕生10周年，特別推出Puzzle 10 限量系列，涵蓋十年來 19 個代表性的 Puzzle 款式的典藏版 (re-edition)，以及一款全新設計，同時於台北 Dopeness Art Lab 舉行展覽，有什麼必逛亮點一次告訴你。

▲ LOEWE 這次全新亮相的Puzzle 包款靈感來2023年秋冬女裝展現場的裝置，以手工刺繡多達數千塊五彩紙碎進行拼貼。（圖／品牌提供）

Jonathan Anderson擔任LOEWE創意總監時期迎來的首款包袋作品就是Puzzle包，以日本摺紙藝術為靈感啟發，顛覆了包款既定印象，柔軟卻擁有俐落幾何美學線條，特殊的設計感命中了不少人。在今年Jonathan Anderson任期結束之際，也巧合迎來包款十周年的Puzzle 10 限量系列，這次全新亮相的Puzzle 包款靈感來2023年秋冬女裝展現場的裝置，以手工刺繡多達數千塊五彩紙碎進行拼貼，淡藍、粉紅、奶油色細小的皮塊與閃片進行堆疊組合，與夜藍色的皮革底托、手提把及皮塊飾邊形成鮮明對比。

此外，也以老式復古電子遊戲打造出色塊圖案包款、美國藝術家 Joe Brainard打造提花織圖案典藏版、絨面皮革黑桃A樣式，在經典的Puzzle 包摺紙藝術廓形下，變化出傳世的玩味設計。每個包款則會鑲一塊限量系列金屬牌並繫上兩個 LOEWE 氣球掛飾，而每個包款的小精靈也開放另外販售，讓品牌愛好者有了入手機會。 同時LOEWE 於台北 Dopeness Art Lab 舉行展覽，進場即可看見滿地的彩紙碎與氣球的可愛裝置，每個展區皆有不同的創意擺設，將品牌標誌性的符碼呼應Puzzle包理念。公眾亦可以用手機參與數碼互動體驗，了解 Puzzle 歷史以及限量系列的資訊。

【LOEWE Puzzle 10 週年期間限定空間】

日期：2025年5月29日（週四）至6月1日（週日）

地址：DOPENESS ART LAB 台北市基隆路二段170號

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▲Delvaux Pin、Tempête系列手袋均以精美珠飾、映現雛菊的靈動姿態。（圖／品牌提供）





▲Delvaux Brillant Mini Ferronnerie 。（圖／品牌提供）

每到春夏時節萬物復甦的時刻，花卉經常成為品牌的設計靈感之一，比利時國寶級皮件品牌Delvaux最新打造「自然之語」系列，向新藝術運動（Art Nouveau）汲取豐沛靈感，作為現代手袋的發明者，以精緻的工藝代替迷人花語，訴說自信而浪漫的女性魅力。

大自然的靈巧也承載著品牌工藝，細膩的碎花刺繡一朵朵靜靜子綻放於Pin系列Arsenal Flora水桶手提袋紙上，則以繁複工藝盡顯Delvaux匠師純熟的技藝。黑色Box Calf小牛皮打造的Caprice手袋，則以蜿蜒優雅的金屬裝飾點綴翻蓋，勾勒出建築感的流暢線條。同時，Delvaux全新「自然之語」系列正式登陸香港，以花卉語彙向新藝術運動致敬，品牌特別於K11 MUSEA設立期間限定店，一同沉浸於如詩如畫的夢幻花園中，感受藝術與自然交織的魅力。