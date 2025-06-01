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CASETiFY推客製化行李箱　機場轉盤一眼就鎖定

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▲CASETiFY推客製化行李箱。（圖／業者提供）

▲CASETiFY推客製化行李箱Travel系列。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導 

手機配件品牌CASETiFY近期跨足旅行用品市場，推出CASETiFY Travel系列客製化行李箱，主打全表面客製化設計，讓使用者能在行李箱上印製個人專屬圖案和文字。該系列提供21吋登機箱和29吋行李箱尺寸，搭配霧面黑、鈷藍色、櫻桃紅三種顏色選擇，加上品牌Bounce防摔技術強化箱身，讓旅行者在機場也能展現個人風格。

▲CASETiFY推客製化行李箱。（圖／業者提供）

CASETiFY將品牌防護技術延伸到旅行用品上，新推出的Bounce行李箱採用防摔科技，搭配Bounce保護角設計，材質為拜耳Makrolon聚碳酸酯外殼，搭配鋁合金伸縮拉桿、日本Hinomoto 360度靜音滾輪，以及防穿刺YKK拉鍊，還貼心設計隱藏式AirTag口袋，21吋登機箱重量為3.74公斤，29吋行李箱則為6.5公斤。

▲CASETiFY推客製化行李箱。（圖／業者提供）

此外該系列也推出全表面客製化服務，使用者可透過官網即時預覽客製化效果，在行李箱表面加上個人圖案、文字或照片。品牌提供三種字體選擇，包括簡約的CASETiFY Dot Font、前衛的Skyline Font，以及手寫風格的Milano Font，搭配不同顏色和排版設計，讓你在機場行李轉盤上快速辨識自己的行李箱。

▲CASETiFY推客製化行李箱。（圖／業者提供）

▲CASETiFY推客製化行李箱。（圖／業者提供）

品牌表示Travel系列目前已開始販售，推出開賣優惠，官網購買任一款行李箱即贈送CASETiFY Travel眼罩，到實體店面購買還能額外獲得頸枕。同時購買行李箱和收納配件組合，可享受150元現金折抵優惠。

▲CASETiFY推客製化行李箱。（圖／業者提供）

繼 2023 年底首度合作推出高端黑色鋁製行李箱後，Samsonite與BOSS再度攜手，推出聯名系列第二彈銀色鋁鎂合金行李箱 LITE-BOX ALU。以鋁鎂合金為材質，外殼以BOSS標誌性單色字紋圖騰作為設計語言，透過精密加工技術嵌入箱體表面，銀色調性兼具時尚感與現代感，適合搭配任何造型。

▲CASETiFY推客製化行李箱。（圖／業者提供）

▲CASETiFY推客製化行李箱。（圖／業者提供）

內襯則延續BOSS經典的駝色主調，搭配可調節式隔板以及 X 型束衣帶，還可搭配客製化烙印皮革，打造出專屬箱款標誌，強化系列的訂製時尚感。共推出三種尺寸，包含登機箱、28吋行李箱與TRUNK行李箱，滿足多元旅行需求，售價31,680元起。

關鍵字：

旅行, 客製化, 行李箱, 時尚, 品牌

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