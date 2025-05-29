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韓星愛牌emis全台首店在台中！「新款愛心帽、玫瑰包」必收亮點一次看

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記者鮑璿安／綜合報導

南韓當紅潮流品牌「emis」終於正式進軍台灣！自2017年成立以來，憑藉 Y2K 元素的復古設計與極簡風格，在Z世代族群間掀起熱潮，而今品牌首間台灣實體正櫃選址台中勤美誠品綠園道，5月29日正式開幕，必買亮點也一次揭曉。

▲▼ｅｍｉｓ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｅｍｉｓ 。（圖／品牌提供）

▲emis台灣首間實體店面地點進駐台中商圈 。（圖／品牌提供）

emis台灣首間實體店面地點進駐台中商圈，以純白空間為主調，搭配 emis 標誌性黑白美學，設計靈感延伸自勤美的植生牆生態概念，更在天花板懸掛一頂鮮紅色巨型招牌帽，視覺衝擊強烈，勢必成為社群打卡新熱點。全台獨家引進的韓國 emis 拍貼機更是首次海外曝光，限時活動期間每日前100名消費者可免費體驗，為開幕增添話題。

▲▼ｅｍｉｓ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｅｍｉｓ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｅｍｉｓ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｅｍｉｓ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｅｍｉｓ 。（圖／品牌提供）

▲2025春夏新品零時差入手 。（圖／品牌提供）

同步推出2025春夏新品，包括刺繡愛心棒球帽、玫瑰花立體裝飾包、泡泡紗髮圈及復古保齡球包等。全新的棒球帽延續品牌最經典的復古帽型，注入立體愛心刺繡與「emis」標語，推出多款馬卡龍色系；值得入手的配件像是皺摺玫瑰髮圈，以泡泡紗條紋布料塑形，創造自然抓皺的花瓣層次，不只能當髮飾，拆卸後也能當手環或包飾，百變搭配風格滿點，完美詮釋品牌「Every Moment Is Special」的理念。

同時，在韓擁有高人氣的設計師品牌 Matin Kim終於在信義區打造全新台北旗艦店！更引進高端系列 KIMMATIN 首次登台，往後不需要出國就能夠第一時間入手品牌最新季系列，風格更具實驗性與前衛設計感，包括鞋履以及各種個性化服飾。當然也不能夠錯過「台北限定系列」，包含帆布提袋、大提袋、T-shirt與棒球帽等服飾配件單品，設計上巧妙結合品牌經典語彙與「TAIPEI」字樣，展現對在地文化的致敬。

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲Matin Kim結合簡約和個性的設計受到Z世代族群喜愛 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

台中, 潮流, 韓國品牌, emis, 台灣進軍

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