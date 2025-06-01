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排球少年限定店現身三井Outlet　罐頭豬LuLu療癒動物村等你來玩

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▲三井Outlet排球少年限定店。（圖／業者提供）

▲三井Outlet排球少年限定店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

炎炎夏日到來，《排球少年!!》期間限定店在三井Outlet北中南三地同步開跑，還有互動巧思讓粉絲感受排球場上的熱血氛圍；「罐頭豬LuLu無憂動物村」則在新竹巨城打造超過40坪的森林秘境，主打慵懶可愛的療癒時光。 

▲三井Outlet排球少年限定店。（圖／業者提供）

《排球少年!!》期間限定店：北中南三地熱血開打
人氣動漫《排球少年!!》推出夏日動漫祭期間限定店，包括MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南三地同步開設，活動期間從5／30持續到7／27，讓全台粉絲都能就近朝聖。

每個地點都有獨特的主題設計和互動體驗，林口店主打與烏野高中主角群的合影體驗，現場設置角色立牌，粉絲可以和日向翔陽、影山飛雄等人氣角色一起留下紀念照片。店內還規劃了互動遊戲體驗區，排球九宮格挑戰可讓粉絲體驗一下當排球選手的感覺。

台中港店則把店面裝潢成排球場造型，採用經典的排球場配色，搭配巨型排球和觀眾席造景，一走進店內就彷彿置身熱血賽場。現場還擺放了Q版角色方塊，提供粉絲各種角度的拍照機會。台南店特別設置了超過300公分高的比高牆，重現動漫中經典的攔網場景。粉絲可以挑戰跳起觸碰牆上的按鈕，按鈕會根據觸碰高度顯示不同顏色，讓大家知道自己到底跳了多高，超有感。

▲三井Outlet排球少年限定店。（圖／業者提供）

▲三井Outlet排球少年限定店。（圖／業者提供）

各種限定商品更是粉絲們的重點目標，每家店都有獨家商品，其中最特別的是壓克力DIY場景盒，可以組合出角色們熱血開打的畫面。林口店提供6款收藏日向和影山球場英姿的款式，台南店則有青葉城西的及川徹和岩泉一Q版造型。夏天排汗短T，林口店的款式印有日向或影山圖案，搭配「FLY」字樣；台中港店集結了烏野、音駒和稻荷崎高中三校的人氣角色；台南店則主打青葉城西四位角色的設計。

▲三井Outlet排球少年限定店。（圖／業者提供）

▲三井Outlet排球少年限定店。（圖／業者提供）

配件類商品包括可串接的壓克力吊飾，可以掛在包包上隨身攜帶。林口店有日向、影山及烏野校徽款式；台南店則提供及川和岩泉、牛島和天童，以及兩校校徽款式，可以任意搭配組合。針織提袋也是熱門商品，林口店印有烏野「飛翔」字樣，台中港店則有音駒球隊應援標語「維繫」的設計。台中港店還獨家販售盲抽布面徽章，印有各球隊的應援口號，根本就是請球迷們全部踩點啊。

▲三井Outlet排球少年限定店。（圖／業者提供）

罐頭豬LuLu無憂動物村：新竹巨城療癒森林開村
喜愛可愛療癒系角色的粉絲也有好去處，「LuLu Animal Party 無憂動物村」在新竹巨城登場，佔地超過40坪的「無憂森林」主題空間，營造出慵懶療癒的氛圍。活動期間從5／28到6／23，免費入場讓大家盡情享受萌萌時光。 

▲三井Outlet排球少年限定店。（圖／業者提供）
▲三井Outlet排球少年限定店。（圖／業者提供）

一進入會場就能看到高達4公尺的「大象Lu」巨型氣偶迎賓，還有休憩拍照區打造露營氛圍，可以和80公分高的鱷魚Lu一起合影，店內櫃台旁還有80公分高的長頸鹿Lu坐鎮。整個會場隨處可見各種動物朋友的身影，每個角落都是拍照好地點。 

▲三井Outlet排球少年限定店。（圖／業者提供）

▲三井Outlet排球少年限定店。（圖／業者提供）

▲三井Outlet排球少年限定店。（圖／業者提供）

特別的是還設有「Lu來Lu水拍貼區」，提供專屬拍貼機讓大家記錄美好回憶。想要試試手氣的話，「豬你好運扭蛋區」有大型扭蛋機，每抽300元，強調獎項價值都超過300元，包含多種LuLu豬周邊商品。 

▲三井Outlet排球少年限定店。（圖／業者提供）

▲三井Outlet排球少年限定店。（圖／業者提供）

現場超過130項周邊商品。最受矚目的是全新《動物派對系列盲盒》，集結10款森林系造型，尺寸還升級到約10公分高，包含罕見隱藏款「鱷魚Lu」、「孔雀Lu」，每中盒必得異色款。單盒售價360元，中盒8入2880元。

▲三井Outlet排球少年限定店。（圖／業者提供）

其他包括市場首見的膠臉毛絨指套掛件盲盒，5／31開始販售的「罐頭豬LuLu 3XL 熊貓」約24公分高，搭載NFC感應晶片，全球限量500隻，售價8,000元。想購買需要單筆消費滿1,000元獲得刮刮卡抽購買資格。另外還有XL熊貓透過福袋販售，每人限購一組，福袋售價4,400元。業者表示，消費滿1,000元追蹤社群就送收藏卡，滿1,500元送貼紙包，滿2,500元送優雅Lu毛絨掛件，滿5,000元還能獲得20公分香蕉豬玩偶及限定購物袋。

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