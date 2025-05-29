巴黎卡詩推出髮浴補充包、ORIBE打造稀疏髮救星　一洗就有感

記者曾怡嘉／台北到島

越來越多美妝品牌重視永續發展，巴黎卡詩今年正式推出500ml髮浴補充包，讓消費者方便補充，同時更能精省荷包，而ORIBE則打造全新豐盈賦能系列，專為髮量減少族群打造，提升髮絲蓬鬆豐盈度超有感。

▲白金賦活淨髮浴500ml補充包。

▲粉漾芯生髮浴 清爽型500ml補充包。

巴黎卡詩今年5月正式推出500ml髮浴補充包，外包裝以100% PCR回收塑料製成，對比兩瓶250ml正貨容量的巴黎卡詩髮浴可減少82%的塑料包裝，輕盈補充，便捷使用，價格更享兩瓶250ml 髮浴81折之禮遇。

▲「金緻柔馭山茶花鎏光露 75ml」及填裝瓶75ml。

除了髮浴補充包，同時也推出三款全新包裝之填裝式髮油及其填裝瓶。細膩的工藝保留經典奢華的玻璃外部瓶身，其瓶身採用30%回收玻璃製成，較原有包裝減少50%玻璃厚度，瓶身重量減輕24g，結構更加輕盈，而填裝瓶身則100%採用PCR回收再生塑膠，體現永續發展理念。

▲ORIBE 舒活頭皮 豐盈賦能系列。

ORIBE針對髮量減少族群量身打造「舒活頭皮 豐盈賦能系列」，包含香波洗髮露、瞬護髮膜與免沖洗厚感噴霧，透過三步驟系統性護理，全面解決髮絲稀疏、細軟無力與易斷裂等常見問題。配方專為提升髮絲蓬鬆感與豐盈度而設計，包括仿生胜肽、紅三葉草萃取精華與豌豆芽萃取物，能有效減少掉髮現象，同時溫和滋養頭皮與髮絲，持續強化整體髮質健康與生命力。

▲舒活頭皮 豐盈賦能香波洗髮露，250ml，1,740元。

▲舒活頭皮 豐盈賦能厚感噴霧，125ml，2,560元。

其中香波洗髮露與瞬護髮膜瓶身採用 100% 消費後回收塑料製成，可回收。 豐盈賦能厚感噴霧瓶身與瓶蓋同樣為 100% 消費後回收塑料。所有產品外盒均為 FSC 認證紙材製成，並可回收。