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佈置得好，空氣都涼了！夏季居家的6個降溫靈感

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記者蔡惠如／綜合報導

過了端午，真正的體感夏天也開始了，除了開冷氣、吹電風扇，其實也可以透過一些簡單的居家佈置與選品，來讓家裡看起來更清爽、住起來也更涼快。夏天的居家布置不只是「降溫」，更是讓日常生活感覺輕盈、放鬆的方式。只要掌握清爽色調、透氣材質和適當遮光3個原則，即使不開冷氣，也能擁有讓人願意多待一點的夏日舒適感。

▲2024夏季居家趨勢。（圖／unsplash）

▲不需大費周章改變牆壁地板顏色，使用明亮的軟件如椅墊、沙發布等，就能讓視覺清爽不少。（圖／unsplash）

色調降溫：選用淺色系、冷色系布置
淺色（如白色、米色、冰藍、薄荷綠）能讓空間視覺變得開闊清爽。換上淺色系的窗簾、床單、抱枕或沙發套，不但有涼感視覺效果，也有助於減少陽光吸熱。

材質轉換：透氣、輕盈感是關鍵
夏季可以暫時收起厚重的絨布、毛毯等材質，改用亞麻、棉麻、竹編或藤編等天然透氣材質。舉例來說，換上竹蓆椅墊、棉麻窗簾或藤編家具，不但自然清爽，也讓整體氛圍更接地氣。

▲窗戶,窗簾,居家,光線,自然光,日照。（圖／unsplash）

降低光線悶熱感：使用遮光、隔熱窗簾
夏天陽光強烈，室內容易悶熱，可選擇具有遮光或隔熱功能的窗簾或百葉簾。蜂巢簾也是一種熱門選擇，它的空氣隔層能幫助阻絕外熱，達到室內降溫效果。

地板也能換季：使用涼感地墊或竹蓆
若是木質或磁磚地板，可考慮鋪上涼感材質地墊，例如亞麻地毯、天然竹蓆或海草墊，讓腳底觸感降溫，同時提升空間氛圍。

▲2024夏季居家趨勢。（圖／unsplash）

加一點「水意」：植栽與香氛點綴
綠色植栽有助於緩解悶熱感，推薦選擇龜背芋、橡皮樹或垂墜型的綠藤類，不僅吸熱還能淨化空氣。搭配清新型香氛（如薄荷、檸檬、尤加利等）或使用擴香、香氛蠟燭，也能創造涼爽清新的居家氣息。

空氣流通：善用循環扇或擺設動線
即便室外濕熱、無法開窗，也能透過調整室內動線或家具擺放，讓風流動起來。搭配循環扇、塔扇等，將冷氣效能最大化，讓空氣不悶滯。

關鍵字：

裝潢, 夏季, 清爽, 涼感, 家居

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