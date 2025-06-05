常當「白眼狼」的三大星座！TOP 1立場模糊又情緒化　說變就變超難防

記者李薇／台北報導 圖／disneypluskr

在人際關係中，「白眼狼」常用來形容那些接受他人幫助後卻忘恩負義，甚至反咬一口的人，以下就整理出最容易背信忘義的三大星座，從性格深層解析他們為何在友情或感情中可能讓人心寒。

TOP 3：雙子座



雙子座機智聰明，善於交際，但也因為過於靈活和善變，常被誤解為言而無信，他們很會說話，有時為了應付當下的情境而隨口答應，卻沒打算兌現，這種表面和氣、私下變卦的行為，讓身邊人很容易感到被出賣，加上雙子不愛受束縛，當人情壓力來臨時，他們可能會選擇脫身而不是回報。

TOP 2：射手座



射手座自由奔放、熱愛冒險，但也因此常被視為不負責任，他們重視個人意志，一旦覺得被道德或承諾綁住，就會開始逃避，哪怕曾經受過別人恩惠，也可能因為「我有我的人生」而毫不顧慮地轉身離開，射手不見得有心背叛，只是當他們的自由與責任衝突時，往往會選擇對自己有利的一方。

TOP 1：雙魚座



雙魚座看似柔弱、感情豐沛，但他們極度情緒化、缺乏界限感，容易在感性與現實之間遊走失控，他們常因「當下的感覺」而做出背叛朋友或伴侶的行為，事後卻又用「我不是故意的」來卸責，模糊不清的立場與情感勒索，往往讓曾經幫助他們的人感到最深的失望與背叛，表面與私下極大的反差與不負責任，讓人防不勝防。