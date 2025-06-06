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《九重紫》李昀銳代言The North Face帥翻！最潮疊穿微露肌肉超養眼

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記者鮑璿安／綜合報導

大陸男星李昀銳因演出《九重紫》聲名大噪，而The North Face最近宣佈他成為全新「先鋒探索代言人」，也一連公開多張形象照，只見李昀銳把經典戶外服穿出潮流新高度，疊搭的時髦造型讓人看見他與眾不同的一面！

▲▼李昀銳代言The North Face帥照連發 。（圖／品牌提供）

▲▼李昀銳代言The North Face帥照連發 。（圖／品牌提供）

▲▼李昀銳代言The North Face帥照連發 。（圖／品牌提供）

▲▼李昀銳代言The North Face帥照連發 。（圖／品牌提供）

▲李昀銳代言The North Face帥照連發 。（圖／品牌提供）

本次合作主打「經典銳化」概念，以The North Face超人氣的1986 ICON防風外套和Urban Exploration系列為核心，打造一連串讓人眼睛一亮的造型。不只「未來飛行員」、「疊穿先鋒」等帥氣穿搭連發，李昀銳身披多層次經典黑白配色外套，像從科幻場景中走出來的時尚戰士，內搭輕機能背心裸露手臂，展現恰到好處的肌肉線條，同時也把經典機能外套混搭西裝，瞬間變身都會冒險者。

自The North Face北面經典ICON防水透氣外套首次推出，迅速成為高山探險徒步愛好者的必備單品，這件經典外套經歷與Supreme，KAWS等街頭潮流品牌的共同創作，而李昀銳的加入也有了更年輕、更時髦的新注解。

以下看更多

▲▼ uniqlo 。（圖／截自坂口健太郎官方Instagram）

▲▼ uniqlo 。（圖／截自坂口健太郎官方Instagram）

▲▼ uniqlo 。（圖／截自坂口健太郎官方Instagram）

▲坂口健太郎這次主要的穿搭單品是大家十分熟悉的AIRism短袖棉質網眼Polo衫。（圖／截自坂口健太郎官方Instagram）

日星坂口健太郎再度以一系列時尚穿搭照驚艷粉絲，最近在他的個人社群平台釋出多張造型照片，透過UNIQLO Polo衫為基礎單品，將日常服飾玩出新花樣，超有男友力的模樣十分養眼。坂口健太郎這次主要的穿搭單品是大家十分熟悉的AIRism短袖棉質網眼Polo衫，搭配短袖棉麻襯衫，形成疊搭質感，袖口微微翻起，露出內襯的淺藍色細節，為整體造型增加層次感，搭配同色系的休閒運動褲，塑造出一種慵懶又內斂的都會風格。

關鍵字：

男星, 李昀銳, TheNorthFace, 代言人, 時尚

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