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lululemon人氣Align10周年「新款無縫褲」更舒適！中村一葉搶穿秀長腿

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記者鮑璿安／綜合報導

運動品牌lululemon迎來旗下暢銷系列Align誕生十周年，今年夏季特別推出全新升級的「Align No Line」緊身褲，首度採用正面無縫設計，實現前所未有的平滑貼合與極致裸感，而品牌也罕見公開Align研發過程中的獨特之處。

▲▼ lululemon 。（圖／品牌提供）

▲▼ lululemon 。（圖／品牌提供）

▲K-pop 人氣女團 LE SSERAFIM 成員Kazuha（中村一葉） 。（圖／品牌提供）

本次品牌邀請K-pop 人氣女團 LE SSERAFIM 成員Kazuha（中村一葉）、白金唱片歌手Kelsea Ballerini，以及奧運金牌得主Suni Lee共同演繹新作，展現女性流動中的自信與力量。Align系列的面料更是一大亮點，採用品牌專利Nulu面料，靈感源自玫瑰花瓣，質地柔滑輕盈，具備四面彈力、排汗透氣等特性，歷經十次迭代與3.5年研發，經典的V型後臀線條就歷經多達12次反覆更迭調整，才達成理想版型。

▲▼ lululemon 。（圖／品牌提供）

▲lululemon Align No Line 高腰緊身褲。（圖／品牌提供）

▲▼ lululemon 。（圖／品牌提供）

▲lululemon Align背心 。（圖／品牌提供）

▲▼ lululemon 。（圖／品牌提供）

▲▼ lululemon 。（圖／品牌提供）

新款Align No Line為經典款式抹去了正面縫線，帶來更加平滑、俐落的外觀及觸感，不論是低強度訓練、瑜伽抑或是日常穿搭都能隨心穿著，提供25吋與亞洲版型24吋兩款式，一共四色。此外，品牌將於6月21日國際瑜伽日舉辦「lululemon心身活日」一日身心旅程，結合靜心、律動、沉浸與力量四大主題，超過20堂課程邀請民眾一同感受動靜之美，體驗正向能量與內在覺察。

▲▼ 運動 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動 。（圖／品牌提供）

▲KATIE x VERVE系列產品包括剪接 Bra、後扭結背心、短袖上衣與 Leggings 多款單品 。（圖／品牌提供）

同時，KATIE x VERVE系列產品包括剪接 Bra、後扭結背心、短袖上衣與 Leggings 多款單品，色彩也是一大吸睛之處，注入優雅柔和月光褐、大地棕、宿苜綠、橄欖綠等色調。材質上十分貼膚，Luxo™ 布料擁有絲滑霧面光澤，親膚柔軟如第二層肌膚，提供恰到好處的支撐與包覆，修飾腿部與臀部曲線；剪接 Bra 的高領設計與後交叉肩帶，為大家在日常運動時刻提供滿滿的能量。

關鍵字：

運動, 時尚, 瑜伽, 女性, 活動

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