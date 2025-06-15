《健將聯盟》金所泫初戀臉太美！不吃炸物、喝海帶湯7招養出透亮素顏肌

▲金所泫。（圖／取自wow_kimsohyun IG，下同）

圖文／CTWANT

韓劇《健將聯盟》金所泫在劇中飾演警長也曾是一名奧運射擊金牌得主，憑著出眾的美貌成為「射擊女神」廣受歡迎。後來因為一件震驚世界的事件放棄了射擊，成為了一名警察。有在追韓劇的人對金所泫一定不陌生，8歲童星出道，演過《擁抱太陽的月亮》、《想你》童年時期的她，長大後依舊戲約不斷，《學校2015》、《打架吧鬼神》、《喜歡的話請響鈴》、《無用的謊言》都能看到她的身影。不只演技受肯定，金所泫更被韓國網友票選為「最想擁有的初戀肌」，讓人忍不住好奇她到底怎麼保養？本篇就公開的7個日常保養祕訣，每一招都超實用，想養出透亮素顏肌絕對要筆記！

韓劇《健將聯盟》金所泫保養方法：每天喝超過2000cc水提升代謝循環

她每天至少喝2000cc以上的水來幫助代謝與排毒，就算因此上廁所變多，她也覺得非常值得。這樣的習慣，讓她膚況穩定又透亮。

韓劇《健將聯盟》金所泫保養方法：冰湯匙去水腫

忙碌的拍戲生活下，金所泫也有快速消水腫的小撇步：把湯匙冰在冰箱，早上起床用冰湯匙輕按眼周與臉頰，搭配冷熱水交替洗臉，有效讓浮腫的臉快速恢復上鏡狀態。

韓劇《健將聯盟》金所泫保養方法：不吃炸物、晚餐少碳水

金所泫的第一大保養關鍵就是「忌口」。她長年不吃炸物，晚餐也會刻意減少碳水攝取，不僅能避免膚況變差、長痘、蠟黃，對維持纖細身材也很有幫助。對於長時間上鏡的演員來說，這樣的自律飲食幫助極大。

韓劇《健將聯盟》金所泫保養方法：注重清潔卸妝，再累也不能偷懶的保養第一步

拍戲幾乎天天帶妝的金所泫，非常重視清潔。她會選擇溫和型的卸妝與洗面產品，避免肌膚過度刺激。她認為「洗乾淨」是所有保養的根本，打好基礎後，後續保養才有加分效果。

韓劇《健將聯盟》金所泫保養方法：一周兩次面膜＋局部濕敷

金所泫每周會敷2次面膜，有時也會針對局部肌膚使用不同功效的化妝水來濕敷，像是T字部位控油、兩頰補水等。她強調：「每個區域的需求不同，分區保養才能養出穩定膚況。」

韓劇《健將聯盟》金所泫保養方法：多喝湯水，尤其是海帶湯

身為韓國人，金所泫非常愛喝「海帶湯」。除了文化習慣，她也提到這碗湯對抗水腫超有感。海帶富含維生素C、E與多醣體，對抗氧化與促進代謝都有效，讓她從內而外穩定膚質。

韓劇《健將聯盟》金所泫保養方法：多攝取維生素A、E，內服保養同步進行

除了忌口，她也注重營養補充。從化妝師那裡學到攝取維生素A和E有助於皮膚健康，她會特別吃像胡蘿蔔、南瓜、杏仁等天然食材，讓肌膚自然散發光澤。

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