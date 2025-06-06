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別讓紫外線偷走你的美！夏季6款人氣防曬一次看

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▲▼6款人氣防曬推薦。（圖／Unsplash）

▲防曬做好，肌膚沒煩惱。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

夏日腳步接近，沒做好防曬，不只是曬黑而已，想要挑選防曬產品卻不知道如何下手？康是美建議以下6款話題新品，從控油、保濕、提亮到妝前打底一應俱全，滿足各種生活型態的防曬需求，一起來了解！

#寶拉珍選 C5清爽透亮防曬凝乳SPF50 PA+++

▲▼防曬推薦。（圖／品牌提供）

防曬還能提亮膚色，涵蓋5% 維他命C及紅藻萃取、乙醯薑油酮等市場首創抗氧化成分，不只具有SPF50 PA+++超強抵禦力，層層防護外在環境傷害與光老化，更能幫助改善暗沉、均勻膚色。不僅如此，質地還能做到水感輕盈，一擦即可快速吸收不黏膩。

#理膚寶水 大耳狗聯名亮顏防曬隔離乳

▲▼防曬推薦。（圖／品牌提供）

攜手超萌IP大耳狗推出兩款聯名防曬，防曬實力與療癒少女心兼具，早已紅遍美妝界的瑰蜜霜「亮顏防曬隔離乳」具備超優秀的16小時防護力，專為亞洲肌膚研發的玫瑰色潤色配方更能有效校正蠟黃膚色。

#DR.WU 柔焦控油輕透防曬乳SPF50+

▲▼防曬推薦。（圖／品牌提供）

專為混合與油性肌設計，添加高效控油成分，可持久抗油光，有效吸附多餘油脂；專利的柔焦技術，更能修飾肌膚紋理、隱藏瑕疵，打造霧面妝感。高防曬係數搭配輕盈質地，即使在高溫下也能維持一整天的清爽妝容，還主打海洋友善，最適合想要出遊去海邊玩水的你購入。

#妮維雅 全護專業抗UV妝前防曬精華-透潤美肌

▲▼防曬推薦。（圖／品牌提供）

結合防曬與妝前乳的雙重功能，不僅提供專業SPF 50的防護，有效抵禦曬黑與曬傷。還添加玻尿酸、維他命E衍生物與控油因子，在妝前將肌膚提升至最適合化妝的狀態，保證化妝效果更服帖更出色，同時還減少毛孔出油、全天預防底妝暗沉。

#露得清 水活保濕防曬日霜 SPF50

▲▼防曬推薦。（圖／品牌提供）

專為敏感肌膚量身打造，添加玻尿酸與多重保濕因子，能深層補水、鎖水，全天候維持水感保濕，讓肌膚時時刻刻都滑嫩透亮。搭載高效隔光科技，有效抵禦紫外線傷害，輕盈水感質地擦起來就像在敷乳液一樣舒服，完全沒有厚重或泛白問題，還能當妝前乳使用。

#DR.JART+ 天天耀白全日保濕型美白防曬乳

▲▼防曬推薦。（圖／品牌提供）

防曬、美白、保濕三效合一，添加高濃度2%煙鹼醯胺及神經醯胺，有效提亮膚色、穩定膚況，鎖水更持久。質地輕盈不黏膩，妝前使用不卡粉，打造24小時水亮透光肌。

關鍵字：

防曬, 新品推薦, 夏日必備, 保濕, 提亮

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