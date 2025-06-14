《折腰》大喬何泓姍爆紅！少女童顏肌保養曝　泡腳、刮痧根本養生教科書

▲何泓姍。（圖／取自何泓姍小紅書、微博）

圖文／CTWANT

最近全台爆紅的陸劇《折腰》讓主角群人氣爆漲，除了英勇男君劉宇寧和高智商女君宋祖兒之外，飾演小喬堂姐的「大喬」何泓姍也令人非常驚艷，尤其她已經38歲但看起來還是像20幾歲的女生一樣可愛，被粉絲問爆的保養秘訣公開了，趕快學起來。

▲何泓姍的童顏是靠養出來的。（圖／取自何泓姍小紅書，下同）

《折腰》大喬何泓姍保養方法：保溫＋泡腳

她認為童顏是要靠養出來的，尤其養生、養氣色很重要，何泓姍最重視保溫、保暖，尤其冬天每天都會熱水泡腳來提升代謝循環，還會加入不同足浴包，泡完腳特別好睡，然後睡覺前不要再看手機。

《折腰》大喬何泓姍保養方法：一定會吃早餐＋喝湯

吃早餐養好脾胃，因為脾是後天之本，養好脾胃對補充血氣有很好的幫助，她早餐通常都是吃雞蛋＋碳水，建議大家不要過度減肥，因為面如菜色不利於養成童顏。中午就會吃蛋白質＋適度脂肪＋喝湯，比如排骨湯、雞湯再加入一些枸杞、紅棗，美味又溫養，每週還會喝一次「五紅湯」，運用紅棗、紅豆、枸杞、花生、紅糖、紅糖熬成湯但記得生理期時不要喝喔！

《折腰》大喬何泓姍保養方法：適量運動＋經絡按摩

適量運動能幫助皮膚緊緻、保持身材，她也有很多按摩儀器，經絡按摩不止按身體，連頭皮經絡她也會一起按。最簡單的就是可以每天梳頭100下來促進頭部血液循環，另外就是拍八虛、輕柔耳朵輪廓上穴道要按到發熱、每天揉腹50下、用坐灸幫助身體發熱循環。

《折腰》大喬何泓姍保養方法：防曬＋敷面膜

何泓姍提到自己拍戲時會每天敷面膜來加強補水，平時還要特別注意防曬。她通常卸妝洗臉後會先敷保濕面膜，然後把精華液帶到脖子接著開始擦身體乳液，再拿刮痧板輕輕刮脖子的淋巴與疏通筋絡，敷臉10分鐘拿下來後稍微用清水把臉洗乾淨才開始保養步驟，最後敷眼膜跟擦護唇膏，等眼膜敷完取下後就可以睡覺囉！

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