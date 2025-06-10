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布丁狗便當課有夠可愛！療癒系手作體驗與Nespress聯名甜點今夏開吃

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▲ABC Cooking布丁狗便當課、Nespresso與承繼聯名甜點。（圖／各業者提供）

▲ABC Cooking與布丁狗聯名推出造型便當課，自己做出來更有成就感。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今夏在餐桌上掀起療癒風潮的，不只是食物的滋味，還有充滿巧思與角色魅力的聯名設計。ABC Cooking Studio推出台灣限定的「布丁狗便當課程」，讓學員可以親手做出超可愛的便當風格，Nespresso與甜點品牌「承繼CHENG JI」合作推出限定商品組合，創意風味滿足不同族群的夏日儀式感。

▲ABC Cooking布丁狗便當課、Nespresso與承繼聯名甜點。（圖／各業者提供）

ABC Cooking Studio攜手三麗鷗角色「布丁狗」，推出僅限台灣的手作課程《布丁狗的野餐日》，讓學員從擺盒到烹調親手打造出屬於自己的日式風便當。課程內容以金黃色蛋皮包裹飯糰、變身布丁狗臉蛋的蛋包飯，搭配滑順薯泥做成馬芬角色造型，再加上小花豬肉捲、炸熱狗、涼拌小菜等共五道配菜，強調色彩與營養均衡的搭配邏輯。課程設計強調實用技巧，例如蛋皮煎法、薯泥塑型、照燒醬調製與油炸要訣等，並透過風呂敷學習日式便當包裝文化。

▲ABC Cooking布丁狗便當課、Nespresso與承繼聯名甜點。（圖／各業者提供）

▲ABC Cooking布丁狗便當課、Nespresso與承繼聯名甜點。（圖／各業者提供）

課程將於7／1至8／31開課，從6／10起開放預約，全台ABC教室均可報名。單人課程會員價為2,200元，非會員為2,300元；另於南港教室限定開設親子場次。報名課程即贈布丁狗限定風呂敷包巾，參加甜點課還能獲得專屬提盒。此外ABC也推出布丁狗聯名圍裙與絨毛吊飾等周邊，於教室現場限量販售，喜愛布丁狗的粉絲可別錯過能學能買的手作體驗。

▲ABC Cooking布丁狗便當課、Nespresso與承繼聯名甜點。（圖／各業者提供）

Nespresso則攜手甜點品牌「承繼CHENG JI」推出期間限定「開心果咖啡提拉米蘇」，以自家新品「開心果香草風味冰咖啡」為靈感，將咖啡香氣融合進經典提拉米蘇中。甜點內含開心果奶醬、焦糖咖啡餅體與馬斯卡彭奶餡，層層交疊，搭配開心果巧克力與濃厚泥醬，強調三種質地共構的層次口感。單條售價750元，從6／6起於承繼官網與門市限量販售2,000條。

▲ABC Cooking布丁狗便當課、Nespresso與承繼聯名甜點。（圖／各業者提供）▲ABC Cooking布丁狗便當課、Nespresso與承繼聯名甜點。（圖／各業者提供）

同步推出的還有「開心加倍夏日外帶組合」，內含單片提拉米蘇與冰拿鐵，售價250元，同僅於承繼門市販售。此外Nespresso也針對618活動推出多項優惠，包含開心果綠色咖啡機、夏日風味膠囊等新品，咖啡機最低售價2,990元，相關膠囊滿額還可獲得限定贈品如保冷袋與膠囊禮盒。

關鍵字：

美食, 手作, 咖啡, 甜點, 夏日, ABC Cooking, Nespresso

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