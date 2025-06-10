fb ig video ETtoday search mobile

GU話題新品Top 3全都千元有找！平替繫帶芭蕾運動鞋、690元超萌水餃包

>

記者鮑璿安／綜合報導

日本人氣服飾品牌GU本季話題新品即將於6月9日正式上市，掀起一波時尚實用的穿搭旋風！引發Threads平台上熱烈討論，尤其是三款人氣單品——休閒抓皺水餃包、復古長方腋下包、以及芭蕾運動鞋，被譽為大牌平替，全都落在台幣千元以內，成功搶佔今夏穿搭熱搜榜，以下帶大家一次掌握穿搭指南。

▲▼ GU 。（圖／翻攝自官網）

▲首先登場的是風格鮮明的「抓皺水餃包」，共有4色可以挑選，690元 。（圖／翻攝自官網）

首先登場的是風格鮮明的「抓皺水餃包」，共有4色可以挑選，特色在於採用厚實棉感材質搭配柔軟垂墜輪廓，大容量設計兼顧實用性與時尚感。自然皺褶搭配寬肩背帶，背上瞬間營造無造作的街頭文青氛圍，特別適合搭配oversized上衣與百褶裙，輕鬆展現復古混搭魅力。

▲▼ GU 。（圖／翻攝自官網）

▲「亮面長方腋下包」亮麗紅色配上高質感人造皮革，散發濃厚Y2K復古氣息，790元 。（圖／翻攝自官網）

另一款則是極簡控不能錯過的「亮面長方腋下包」，亮麗紅色配上高質感人造皮革，散發濃厚Y2K復古氣息。雙拉鍊設計與修長包型不僅提升整體俐落度，也恰到好處地呼應都市女孩的摩登風格，無論是搭配西裝外套還是牛仔單品，都能為整體造型畫龍點睛。壓軸推薦的「芭蕾運動鞋」則完美融合運動機能與法式浪漫，以柔軟麂皮拼接網布構成鞋面，搭配交叉綁帶與魔鬼氈設計，既具機能性又展現優雅線條，讓人愛不釋手。

▲▼ GU 。（圖／翻攝自官網）

▲「芭蕾運動鞋」完美融合運動機能與法式浪漫 ，990元。（圖／翻攝自官網）

此外，Gap攜手加州生活風格品牌 DÔEN，首次在台灣開賣，設計風格以加州復古風為靈感，融合女性柔美與美式精神，系列涵蓋了花卉洋裝 、條紋襯衫等單品，輕盈剪裁與細膩印花交織出夏日的自由氛圍，而童裝也是可愛滿分，已於 Gap 統一時代百貨台北門市、南港 Lalaport 門市與官方網路商店 gap.tw 同步販售。

▲▼ GAP 。（圖／品牌提供）

▲▼ GAP 。（圖／品牌提供）

▲Gap攜手加州生活風格品牌 DÔEN 。（圖／品牌提供）

▲▼ GAP 。（圖／品牌提供）

▲童裝碎花裙 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

時尚, 服飾, GU, 夏日, 單品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

熱門文章

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

河智苑性感近照曝光「美胸＋螞蟻腰」掀熱議　網呼：狀態太驚人

河智苑性感近照曝光「美胸＋螞蟻腰」掀熱議　網呼：狀態太驚人

有4種人不是真朋友　成年人的友情要懂篩選

有4種人不是真朋友　成年人的友情要懂篩選

「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮

「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮

法網男女冠軍勞力士全包了　艾卡拉茲戴129萬新錶領獎 曾之喬新手媽媽穿搭超美！Chloé「Spin」流浪包搭頭巾走波西米亞風 摩納哥王妃穿LV紅禮服當最美女主人　法第一夫人Dior戰袍優雅同框 英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅？熱門款式連小偷都上門　 星巴克今起推15款「大杯以上買一送一」　出示文內截圖即可享優惠 LV史上最複雜機芯懷錶身價逾1.1億　動偶裝置秀巴黎風情 日本星巴克「辣味蜂蜜星冰樂」掀熱議！加入芒果、辣蜂蜜口味超衝擊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面