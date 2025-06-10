GU話題新品Top 3全都千元有找！平替繫帶芭蕾運動鞋、690元超萌水餃包

記者鮑璿安／綜合報導

日本人氣服飾品牌GU本季話題新品即將於6月9日正式上市，掀起一波時尚實用的穿搭旋風！引發Threads平台上熱烈討論，尤其是三款人氣單品——休閒抓皺水餃包、復古長方腋下包、以及芭蕾運動鞋，被譽為大牌平替，全都落在台幣千元以內，成功搶佔今夏穿搭熱搜榜，以下帶大家一次掌握穿搭指南。





▲首先登場的是風格鮮明的「抓皺水餃包」，共有4色可以挑選，690元 。（圖／翻攝自官網）

首先登場的是風格鮮明的「抓皺水餃包」，共有4色可以挑選，特色在於採用厚實棉感材質搭配柔軟垂墜輪廓，大容量設計兼顧實用性與時尚感。自然皺褶搭配寬肩背帶，背上瞬間營造無造作的街頭文青氛圍，特別適合搭配oversized上衣與百褶裙，輕鬆展現復古混搭魅力。





▲「亮面長方腋下包」亮麗紅色配上高質感人造皮革，散發濃厚Y2K復古氣息，790元 。（圖／翻攝自官網）

另一款則是極簡控不能錯過的「亮面長方腋下包」，亮麗紅色配上高質感人造皮革，散發濃厚Y2K復古氣息。雙拉鍊設計與修長包型不僅提升整體俐落度，也恰到好處地呼應都市女孩的摩登風格，無論是搭配西裝外套還是牛仔單品，都能為整體造型畫龍點睛。壓軸推薦的「芭蕾運動鞋」則完美融合運動機能與法式浪漫，以柔軟麂皮拼接網布構成鞋面，搭配交叉綁帶與魔鬼氈設計，既具機能性又展現優雅線條，讓人愛不釋手。





▲「芭蕾運動鞋」完美融合運動機能與法式浪漫 ，990元。（圖／翻攝自官網）

此外，Gap攜手加州生活風格品牌 DÔEN，首次在台灣開賣，設計風格以加州復古風為靈感，融合女性柔美與美式精神，系列涵蓋了花卉洋裝 、條紋襯衫等單品，輕盈剪裁與細膩印花交織出夏日的自由氛圍，而童裝也是可愛滿分，已於 Gap 統一時代百貨台北門市、南港 Lalaport 門市與官方網路商店 gap.tw 同步販售。





▲Gap攜手加州生活風格品牌 DÔEN 。（圖／品牌提供）





▲童裝碎花裙 。（圖／品牌提供）