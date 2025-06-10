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玄彬、朴圭瑛同款機能服！Snow Peak「韓系專門店」一次入手最齊全裝備

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記者鮑璿安 ／綜合報導

以戶外機能美學為本的日系品牌Snow Peak，正式進軍台北大巨蛋商圈，開設全台最大「韓系服飾專門店」，並同步釋出全新春夏穿搭系列，韓流男神玄彬與女星朴圭瑛的話題同款都能夠在店內找到，零時差入手機能新款！

▲▼戶外品牌Snow Peak 。（圖／品牌提供）

▲▼戶外品牌Snow Peak 。（圖／品牌提供）

▲日系品牌Snow Peak全新開幕的遠東Garden City門市。（圖／品牌提供）

全新開幕的遠東Garden City門市，空間設計延續品牌偏愛的大地色系，寬敞沉穩的氛圍如同置身自然，本次系列主打「簡單卻不簡單」的自然穿搭哲學，將露營機能轉化為都會日常風格，打造出多款中性又極具風格感的單品。

▲▼戶外品牌Snow Peak 。（圖／品牌提供）

▲▼戶外品牌Snow Peak 。（圖／品牌提供）

▲▼戶外品牌Snow Peak 。（圖／品牌提供）

玄彬身穿霧卡其色T恤搭配磚紅短褲，展現輕鬆隨性的戶外男子感，細節中印有品牌標誌小雪花，低調卻具辨識度。而朴圭瑛則以一件奶油白色連帽防風外套出鏡，結構俐落、色調柔和，在陽光與綠意間更顯親切溫柔。此次推薦單品多元，涵蓋中性款 Sorona圖案短袖T恤、男裝如Taslan襯衫式外套、機能短褲，女裝如吊帶裙、防風外套等皆延續一貫的高實穿性與質感設計。多款人氣配件則有棒球帽、水桶包與針織帽等，打造從頭到腳一氣呵成的戶外系造型。

▲▼李昀銳代言The North Face帥照連發 。（圖／品牌提供）

▲▼李昀銳代言The North Face帥照連發 。（圖／品牌提供）

▲李昀銳代言The North Face帥照連發 。（圖／品牌提供）

大陸男星李昀銳因演出《九重紫》聲名大噪，而The North Face最近宣佈他成為全新「先鋒探索代言人」，也一連公開多張形象照，只見李昀銳把經典戶外服穿出潮流新高度，疊搭的時髦造型讓人看見他與眾不同的一面！本次合作主打「經典銳化」概念，以The North Face超人氣的1986 ICON防風外套和Urban Exploration系列為核心，打造一連串讓人眼睛一亮的造型。不只「未來飛行員」、「疊穿先鋒」等帥氣穿搭連發，李昀銳身披多層次經典黑白配色外套，像從科幻場景中走出來的時尚戰士，內搭輕機能背心裸露手臂，展現恰到好處的肌肉線條。

關鍵字：

Snow Peak, 玄彬, 朴圭瑛, 戶外, 台北, 露營

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