夏季不再濕臭！超人氣涼感濕巾　一擦乾爽散發療癒香味

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

高溫烈陽讓台灣人受不了，尤其是出汗後的異味更是社交尷尬狀態，以下就分享超好攜帶的涼感濕巾，不僅可以去除身上的汗水，更能即時清潔異味，讓身體乾淨清爽。

＃SEA BREEZE 臉&身體兩用涼感濕巾，售價145元

在日本超熱銷的SEA BREEZE臉&身體兩用涼感濕巾也在台灣上市，一包30張，每張大小200mm x 250mm的尺寸，不僅擦臉很夠用，身體更是一張搞定，一次推出沁涼柑橘、馬鞭草清香、清新皂香，都是很適合夏季使用的清涼感香味，而且一擦就涼的配方，更是讓人在戶外也像吹冷氣。

＃GATSBY 潔面濕紙巾（冰爽型），售價139元

擺脫夏季油光與汗水，GATSBY在涼感小物上面，也推出潔面濕紙巾，擁有多種不同涼感與氣味的單品可以挑選，其中，冰爽型採用柔軟不拉扯皮膚的100%純棉網布，搭配油脂清潔成分以及薄荷涼感配方，一擦瞬間清爽涼快，如剛洗完臉般乾淨。

＃Bioré Zero 爽身粉濕巾－柔和皂香，售價185元

Bioré爽身粉濕巾跟其他濕巾最大的不同，是擦拭的時候可以感覺到清新水感，但是乾燥之後，卻可以擁有如同擦上爽身粉一樣的清爽不黏膩，可以讓肌膚維持更長時間的乾爽感，大尺寸23×20cm不僅全身都能擦，淡淡溫柔的肥皂香氣，更是男女都可以輕鬆上手的單品。