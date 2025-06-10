fb ig video ETtoday search mobile

夏季不再濕臭！超人氣涼感濕巾　一擦乾爽散發療癒香味

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

高溫烈陽讓台灣人受不了，尤其是出汗後的異味更是社交尷尬狀態，以下就分享超好攜帶的涼感濕巾，不僅可以去除身上的汗水，更能即時清潔異味，讓身體乾淨清爽。

＃SEA BREEZE 臉&身體兩用涼感濕巾，售價145元

SEA BREEZE,GATSBY,濕巾,涼感,保養,Bioré。（圖／品牌提供）

在日本超熱銷的SEA BREEZE臉&身體兩用涼感濕巾也在台灣上市，一包30張，每張大小200mm x 250mm的尺寸，不僅擦臉很夠用，身體更是一張搞定，一次推出沁涼柑橘、馬鞭草清香、清新皂香，都是很適合夏季使用的清涼感香味，而且一擦就涼的配方，更是讓人在戶外也像吹冷氣。

＃GATSBY 潔面濕紙巾（冰爽型），售價139元

SEA BREEZE,GATSBY,濕巾,涼感,保養,Bioré。（圖／品牌提供）

擺脫夏季油光與汗水，GATSBY在涼感小物上面，也推出潔面濕紙巾，擁有多種不同涼感與氣味的單品可以挑選，其中，冰爽型採用柔軟不拉扯皮膚的100%純棉網布，搭配油脂清潔成分以及薄荷涼感配方，一擦瞬間清爽涼快，如剛洗完臉般乾淨。

＃Bioré Zero 爽身粉濕巾－柔和皂香，售價185元

SEA BREEZE,GATSBY,濕巾,涼感,保養,Bioré。（圖／品牌提供）

Bioré爽身粉濕巾跟其他濕巾最大的不同，是擦拭的時候可以感覺到清新水感，但是乾燥之後，卻可以擁有如同擦上爽身粉一樣的清爽不黏膩，可以讓肌膚維持更長時間的乾爽感，大尺寸23×20cm不僅全身都能擦，淡淡溫柔的肥皂香氣，更是男女都可以輕鬆上手的單品。

關鍵字：

SEA BREEZE, GATSBY, 濕巾, 涼感, 保養, Bioré

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【小狗砲彈】傑克羅素第一次去游泳 竟意外被夥伴擊落XD

熱門文章

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

河智苑性感近照曝光「美胸＋螞蟻腰」掀熱議　網呼：狀態太驚人

河智苑性感近照曝光「美胸＋螞蟻腰」掀熱議　網呼：狀態太驚人

有4種人不是真朋友　成年人的友情要懂篩選

有4種人不是真朋友　成年人的友情要懂篩選

「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮

「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮

法網男女冠軍勞力士全包了　艾卡拉茲戴129萬新錶領獎 摩納哥王妃穿LV紅禮服當最美女主人　法第一夫人Dior戰袍優雅同框 曾之喬新手媽媽穿搭超美！Chloé「Spin」流浪包搭頭巾走波西米亞風 英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅？熱門款式連小偷都上門　 汶萊王子妃香奈兒造型賞馬球賽　老公奪冠獻愛的抱抱 星巴克今起推15款「大杯以上買一送一」　出示文內截圖即可享優惠 LV史上最複雜機芯懷錶身價逾1.1億　動偶裝置秀巴黎風情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面