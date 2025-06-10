fb ig video ETtoday search mobile

瑪黑餐酒夏季限定　西班牙主廚Dani Palm客座「叛逆式」歐陸台味

>

▲瑪黑餐酒夏季新菜。（圖／業者提供）

▲瑪黑餐酒2025年夏季新菜。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

要說跨界，瑪黑餐酒顯然是箇中好手，原以居家選物起家，精準眼光累積不少回頭客，五年前定調以歐陸菜開設瑪黑餐酒，佐自家選物打造實際體驗，也擄獲不少常客，近期夏季餐飲市場進入旺季，「瑪黑餐酒」為慶祝開幕五週年，自即日起限時三個月推出夏季限定菜單，邀請西班牙籍主廚 Dani Palm 擔任客座，帶來五道結合台灣食材記憶與歐陸技法的全新創作，讓你知道跨界也是要很認真的。

▲瑪黑餐酒夏季新菜。（圖／業者提供）▲瑪黑餐酒夏季新菜。（圖／業者提供）

來自西班牙巴賽隆納的Dani Palm，延續他擅長的歐洲料理手法，並融入過往旅居亞洲、特別是台灣的飲食經驗，他親自走訪台灣傳統市場，體驗在地小吃跟點心，激發出台灣風土的餐飲元素。以奶油粉肝慕斯 / 鄉村麵包為例，他以台灣常見的粉肝取代傳統法式鵝肝，製成細緻慕斯狀的抹醬，並塑造成骷髏造型，重新詮釋奢華與風趣之間的張力。

▲瑪黑餐酒夏季新菜。（圖／業者提供）▲瑪黑餐酒夏季新菜。（圖／業者提供）

又或將台灣夜市常見的雞皮入菜，先以高湯慢慢泡發，再壓烤至酥脆，取代傳統脆麵包，作為生紅蝦佐鮭魚卵卡帕喬的脆片，強化香氣與口感衝擊。其他菜色還包括從米香發想、氮氣製成的玉米泡泡湯，以及煙燻茄子與無花果堆疊的鹹甜前菜、黑巧克力與蒜奶醬提味的慢燉豬頰肉燉飯，每道皆以「傳統融合反差」為主題，試圖打破歐陸料理的固有想像。

▲瑪黑餐酒夏季新菜。（圖／業者提供）

▲瑪黑餐酒夏季新菜。（圖／業者提供）▲瑪黑餐酒夏季新菜。（圖／業者提供）

除了料理，三款夏季限定調酒亦是本次亮點之一。以白酒與雪莉酒為基底的莓果薄荷調酒，呈現清爽層次；而以紅酒與荔枝紅茶結合的 Sangria 變奏版則融入鳳梨與桑椹醋，提升果香濃度；另一款以琴酒為基底搭配台灣馬告與通寧水，則呈現清爽中帶有香料尾韻的成熟調性，與餐食互補。夏季限定菜單供應期間自即起至9月上旬，菜色與調酒可單點選購，也可搭配完整套餐享用。

▲LE CREUSET百年系列「流金火焰橘」。（圖／品牌提供）

LE CREUSET近期也與執掌台北 W 飯店法式餐廳「Seasons by olivier e.」的星級主廚奧利維耶・埃爾澤Olivier Elzer及其團隊，打造期間限定的百周年主題菜單，將LE CREUSET鑄鐵鍋結合台灣在地食材與主廚於亞洲生活的靈感，打造6道創新而不失傳統的獨特風味。

▲LE CREUSET百年系列「流金火焰橘」。（圖／品牌提供）

限定菜單的6道料理包括開心果與波特紅酒凍平衡雞肝醬風味的細膩前菜、掀蓋瞬間香氣撲鼻的鹽烤鱸魚、搭配鬆軟布里歐吸取鮮美湯汁的白酒蛤蠣等，以及普羅旺斯燉菜與季節蕈菇燉飯2道蔬食，每一道皆以 LE CREUSET 經典鍋具烹調並直接上桌，展現鍋具與美食交融的魅力。

▲LE CREUSET百年系列「流金火焰橘」。（圖／品牌提供）

▲LE CREUSET 百周年菜單「西班牙式季節蕈菇燉飯」。

▲LE CREUSET百年系列「流金火焰橘」。（圖／品牌提供）

▲LE CREUSET 百周年菜單「普羅旺斯燉菜」。

限定菜單從即起至7／31期間的晚間餐期供應，活動期間前100位至Seasons by olivier e.法式餐廳用餐、點選百周年指定餐點並完成打卡的賓客，可獲得LE CREUSET精美小禮。

關鍵字：

瑪黑餐酒, 夏季限定菜單, 台灣食材, LECREUSET, 西班牙籍主廚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【白鯨惡作劇】一張嘴就把小女孩嚇哭惹QQ

熱門文章

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

河智苑性感近照曝光「美胸＋螞蟻腰」掀熱議　網呼：狀態太驚人

河智苑性感近照曝光「美胸＋螞蟻腰」掀熱議　網呼：狀態太驚人

法網男女冠軍勞力士全包了　艾卡拉茲戴129萬新錶領獎

法網男女冠軍勞力士全包了　艾卡拉茲戴129萬新錶領獎

「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮

「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮

摩納哥王妃穿LV紅禮服當最美女主人　法第一夫人Dior戰袍優雅同框 有4種人不是真朋友　成年人的友情要懂篩選 汶萊王子妃香奈兒造型賞馬球賽　老公奪冠獻愛的抱抱 曾之喬新手媽媽穿搭超美！Chloé「Spin」流浪包搭頭巾走波西米亞風 英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅？熱門款式連小偷都上門　 星巴克今起推15款「大杯以上買一送一」　出示文內截圖即可享優惠 LV史上最複雜機芯懷錶身價逾1.1億　動偶裝置秀巴黎風情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面