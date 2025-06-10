瑪黑餐酒夏季限定　西班牙主廚Dani Palm客座「叛逆式」歐陸台味

▲瑪黑餐酒2025年夏季新菜。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

要說跨界，瑪黑餐酒顯然是箇中好手，原以居家選物起家，精準眼光累積不少回頭客，五年前定調以歐陸菜開設瑪黑餐酒，佐自家選物打造實際體驗，也擄獲不少常客，近期夏季餐飲市場進入旺季，「瑪黑餐酒」為慶祝開幕五週年，自即日起限時三個月推出夏季限定菜單，邀請西班牙籍主廚 Dani Palm 擔任客座，帶來五道結合台灣食材記憶與歐陸技法的全新創作，讓你知道跨界也是要很認真的。

來自西班牙巴賽隆納的Dani Palm，延續他擅長的歐洲料理手法，並融入過往旅居亞洲、特別是台灣的飲食經驗，他親自走訪台灣傳統市場，體驗在地小吃跟點心，激發出台灣風土的餐飲元素。以奶油粉肝慕斯 / 鄉村麵包為例，他以台灣常見的粉肝取代傳統法式鵝肝，製成細緻慕斯狀的抹醬，並塑造成骷髏造型，重新詮釋奢華與風趣之間的張力。

又或將台灣夜市常見的雞皮入菜，先以高湯慢慢泡發，再壓烤至酥脆，取代傳統脆麵包，作為生紅蝦佐鮭魚卵卡帕喬的脆片，強化香氣與口感衝擊。其他菜色還包括從米香發想、氮氣製成的玉米泡泡湯，以及煙燻茄子與無花果堆疊的鹹甜前菜、黑巧克力與蒜奶醬提味的慢燉豬頰肉燉飯，每道皆以「傳統融合反差」為主題，試圖打破歐陸料理的固有想像。

除了料理，三款夏季限定調酒亦是本次亮點之一。以白酒與雪莉酒為基底的莓果薄荷調酒，呈現清爽層次；而以紅酒與荔枝紅茶結合的 Sangria 變奏版則融入鳳梨與桑椹醋，提升果香濃度；另一款以琴酒為基底搭配台灣馬告與通寧水，則呈現清爽中帶有香料尾韻的成熟調性，與餐食互補。夏季限定菜單供應期間自即起至9月上旬，菜色與調酒可單點選購，也可搭配完整套餐享用。

LE CREUSET近期也與執掌台北 W 飯店法式餐廳「Seasons by olivier e.」的星級主廚奧利維耶・埃爾澤Olivier Elzer及其團隊，打造期間限定的百周年主題菜單，將LE CREUSET鑄鐵鍋結合台灣在地食材與主廚於亞洲生活的靈感，打造6道創新而不失傳統的獨特風味。

限定菜單的6道料理包括開心果與波特紅酒凍平衡雞肝醬風味的細膩前菜、掀蓋瞬間香氣撲鼻的鹽烤鱸魚、搭配鬆軟布里歐吸取鮮美湯汁的白酒蛤蠣等，以及普羅旺斯燉菜與季節蕈菇燉飯2道蔬食，每一道皆以 LE CREUSET 經典鍋具烹調並直接上桌，展現鍋具與美食交融的魅力。

▲LE CREUSET 百周年菜單「西班牙式季節蕈菇燉飯」。

▲LE CREUSET 百周年菜單「普羅旺斯燉菜」。

限定菜單從即起至7／31期間的晚間餐期供應，活動期間前100位至Seasons by olivier e.法式餐廳用餐、點選百周年指定餐點並完成打卡的賓客，可獲得LE CREUSET精美小禮。