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掃除夏日油光！溫柔系「臉部磨砂膏」成主流　加入香氣更舒心

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供

夏季光是潔面乳還不夠，想要清潔更乾淨，不妨試試磨砂洗顏產品，打破磨砂產品用完肌膚會乾澀的印象，其實洗後肌膚更柔嫩，連最在意的油光或是油膩膩的粗大毛孔，都有助於溫和收斂，是夏季不可錯過的周間清潔單品。

▲▼磨砂膏。（圖／品牌提供）

▲▼臉部磨砂膏。（圖／品牌提供）

▲SABON 二合一臉部磨砂膏-清爽薄荷、舒緩薰衣草，125ml ，各1,680元。

▲▼磨砂膏。（圖／品牌提供）

SABON 清新迷迭香二合一臉部磨砂潔顏凝露，125ml，1,480元。

SABON一開賣就缺貨的二合一臉部磨砂膏在今夏迎來全新升級，其中薄荷和薰衣草臉部磨砂膏的成分由單方精油大幅改變為複方精油或是精油+純露的複方配方，使用感大升級，另外也推出全新清新迷迭香二合一臉部磨砂潔顏凝露，油肌或是喜愛微泡沫潔淨感的最適用，另外玫瑰和紳士香調可選擇，各種膚質都能挑選到適合的清潔拋光對策。

▲▼磨砂膏。（圖／品牌提供）

▲ONE BY KOSE 黑碳磨砂潔顏泥，130g ，450元

以具優異吸附力的黑碳與三種天然礦物泥為基底， 融合胺基酸系潔淨成分與滋潤成分， 講究泡沫細緻度，讓泡泡小於毛孔，深入清潔。 兼具快速起泡、舒適膚觸與持久泡沫的特點，可徹底洗淨污垢。 蘊含磨砂成分的濃密吸附泡沫，能溫和深入毛孔深層清潔。 

▲▼磨砂膏。（圖／品牌提供）

▲SUQQU 潔淨煥顏磨砂膏，100g，1,750元。

品牌首次推出大容量的去角質多功能產品，雙重磨砂顆粒搭配3種礦泥，可當洗顏、周間去角質、沖洗式泥膜，打造最有存在感&萬能的磨砂膏，建議手濕臉濕使用，一週使用2~3次。

關鍵字：

磨砂洗顏, 夏季護膚, SABON, ONEBYKOSE, SUQQU

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