FENDI夏日夢幻海底世界！台中限定藍魚吊飾、浪漫刺繡新包一次看

記者鮑璿安／綜合報導

今年夏季，各大精品早就展開輕快的腳步，FENDI推出充滿海濱詩意的2025夏季系列，從Karl Lagerfeld於1978年首度操刀的春夏系列汲取靈感，融合義大利海岸線與羅馬盛夏色調，並邀來西班牙流行女星Aitana領銜演繹最新數位廣告，呈現出一場既懷舊又前衛的夏日美學旅程！





▲FENDI同步推出由Aitana主演的2025夏季系列數位宣傳影片 。（圖／品牌提供）

FENDI同步推出由Aitana主演的數位宣傳影片，講述她在家中發現一只Peekaboo手袋，進而展開對FENDI夏日世界的奇幻探索。廣告中搭配她全新專輯《CUARTO AZUL》的首支單曲《Segundo Intento》，音樂與時裝完美交融，為整體氛圍注入青春節奏與旅人靈魂。





▲FENDI 夏季系列刺繡設計Baguette；丹寧 Baguette；刺繡Peekaboo ISeeU Petite 。（圖／品牌提供）

此次系列延續《Histoire d’Eau》短片的浪漫敘事，注入繭型剪裁、輕盈材質與來自自然的刺繡語彙，打造一系列以紅珊瑚、檸檬黃、海藍與砂岩橘交織的色彩畫布。圖騰上更見貝殼、魚、帆船與陽光符號，象徵對地中海生活的向往與詮釋。品牌也釋出多款吸睛包款，如帶有細緻深藍刺繡的Peekaboo ISeeU Petite，以東方花卉為靈感構圖，宛如一幅旅行中的古董工藝品；另一款則為米色Baguette配以珊瑚紅刺繡與流蘇，甜美中帶點波西米亞風情，格外適合夏季度假穿搭。

▲台中限定魚形吊飾收納包 。（圖／品牌提供）





▲FENDI Peekaboo ISeeU (Small) 。（圖／品牌提供）

延續品牌對海洋與假期主題的詮釋，FENDI特別於台中快閃店限量發售兩款獨家單品：深藍色Peekaboo ISeeU Small，以及海藍魚形吊飾收納包，結合藝術與實用性，為今年夏季注入一絲幽默與驚喜 。

看更多夏日系列





▲GUCCI 近日發表LIDO 夏日度假系列最新形象廣告。（圖／品牌提供）





本季的2025 Gucci Lido夏日度假系列，從工藝和設計感上都讓人感受到滿滿的療癒消暑氣息，服飾採用清新的府綢剪花與真絲斜紋布，緹花面料更是以織布機經緯線改變，製作出浮起的效果，更加持久耐用；長襯衫的圈圈紗鏤空刺繡點綴於領口，從細節中感受品牌手工藝核心，本次也搭配紅白藍色 Marina 配色印花，重現經典航海符碼的現代演繹。