▲香氛是情緒的保養品！從韓系小眾到AI科技，嗅覺新趨勢你跟上了嗎 。（圖／翻攝IG@NONFICTION、After Blow、Sennok）

記者王威智／綜合報導

你也是「出門前不噴香水會沒安全感」的人嗎？你找到那瓶專屬於你的命定香了嗎？在2025年的香氛世界裡，一瓶香水不只是氣味，更是一種態度、風格，甚至是一種療癒儀式。在這個生活節奏愈發緊湊的年代，香氛早已不是奢侈品，而是情緒處方，更是日常生活裡的微型逃逸。

香氛，不再只是香味，而是一種「自我宣言」

從古埃及皇室到歐洲宮廷，香水一直是權力與階級的象徵；但到了今天，它更像是一張無形的名片，描繪出你的氣質與靈魂。特別是在芳香療法逐漸普及的這幾年，香氛也從「配件」升級為「心靈療癒師」，一噴就能轉換心情，提振精神，療癒焦慮。香，不只撫慰肌膚，更撫慰情緒。

年輕世代定義「香氛人設」，香氣成為第二層肌膚

根據多份國際市場研究指出，香氛產品的風潮，來自個性化與療癒性雙重驅動。而年輕世代不只講求氣味是否好聞，更在乎是否能表現「我就是這樣的人」。從混香（Layering）到選擇冷門香調，他們用氣味定義自我，打造專屬的「香氛人設」，香氣就是穿在靈魂上的時裝。

精品與小眾香氛正面交鋒，市場火熱升溫

別以為只有時裝才有大牌與獨立設計師之分，香氛市場也早已上演這齣戲。根據美國零售研究機構 Circana 報告，像是 Dior、Prada、資生堂等傳統精品品牌正在積極擴大香氛產品線；與此同時，以個性與故事取勝的小眾品牌也迅速崛起。

其中，瑞典品牌 Byredo 表現亮眼，其母公司在2024年營收突破 48億歐元，充分展現「精品小眾」的強大吸金力。Le Labo、Diptyque、Maison Francis Kurkdjian……每一瓶香水背後都是一個想像的宇宙，一種生活哲學。

韓系香氛當道，這三個品牌你不能不知道

韓國不只引領時尚與彩妝潮流，連香氛市場也走出自己路線，簡約包裝與中性香調俘獲亞洲年輕族群的心：

● NONFICTION

梨泰院起家，標榜「日常即療癒」的自然哲學，極簡包裝、中性調性，深得韓國女生喜愛。明星香如 GENTLE NIGHT（無花果＋雪松）、SANTAL CREAM（檀香＋香根草）擁有極高辨識度。

● After Blow

以柔和乾淨感為主調，推薦「棉霧」與「糖花」兩款香氣，分別帶有麝香與桃花的溫柔氣息。品牌位於聖水洞的旗艦店更是香氛控朝聖地。

● Sennok

主打「像剛洗完澡的味道」，PERFUME AFTER BATH、SLOW SEPTEMBER 兩款香水，融合佛手柑、薄荷與玫瑰香根草，是沐浴控的心頭好。

科技調香上線，AI變身幕後調香師

沒錯，連香水都開始用AI製作了。AI調香技術正逐步改變香氛產業的運作邏輯，從配方設計到氣味預測，全靠數據運算與機器學習快速完成。

● Prada

Prada在其「唯我莫測淡香精 幻花香境」中運用AI技術，結合大數據與數位嗅覺，模擬出上千種茉莉花香氣，打造出獨特且受市場歡迎的香氛作品。AI技術幫助品牌快速生成和測試新配方，提高研發效率，並根據消費者偏好提供個性化推薦。

● TOM FORD

TOM FORD首次結合AI技術與傳統調香工藝，打造全新木質辛香調香氛。透過互動式AI平台，調香師與AI合作，創造出層次豐富且獨特的沉靜森林香水，展現科技與藝術的完美融合。

● Firmenich 芬美意、Givaudan 奇華頓

這些全球大型香精公司也將AI導入調香過程，利用AI消除人為偏見，客觀分析消費者喜好與市場趨勢，輔助調香師創造更符合需求的香氛。

永續意識覺醒，香氛不只要好聞，還要負責任

環保已不是選項，而是標配。消費者越來越關注成分來源、是否可補充包裝、是否採用環保瓶身。許多品牌也開始推出 Refill 系列與環保瓶器，迎合「綠香氛」潮流。根據 Research Nester 市場研究報告分析，家居香氛市場在2024年已達 80億美元，預計2033年將增至 117億美元，年複合成長率約為 5%～6%，成長動能不容小覷。

選香，不只是挑氣味，而是在找一種能代表你性格的「無形語言」。這不只是一場關於嗅覺的革命，更是品味、情緒與科技共同交織的未來生活縮影。下一次走進香氛櫃前，不妨問問自己：「今天的我，想讓世界聞到什麼樣的氣味？」