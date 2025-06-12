樂高航海王聯名登場！CASETiFY咖波復古餐廳、大同寶寶icash太可愛

▲樂高航海王聯名登場。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

從人氣動漫到療癒系原創角色，各品牌近期掀起一波跨界聯名熱潮。樂高攜手Netflix推出《航海王》真人版系列積木，復刻多個影集中名場面；CASETiFY首度與台灣超人氣角色「貓貓蟲咖波」合作，以復古美式餐廳為主題，推出限量配件；愛金卡則帶回經典的大同寶寶搖頭icash2.0，再度搶攻懷舊收藏市場。

樂高 × 航海王：五大盒組復刻真人版經典

樂高與Netflix攜手推出《航海王》真人版聯名積木系列，系列靈感取材自真人版影集第一季劇情，細緻還原多個經典場景與角色人偶。除了象徵航海旅程起點的「風車村小屋」，還包括小丑巴其的馬戲團、水戰場景的惡龍領域、以及經典打鬥場景「芭拉蒂海上餐廳」等。

每組盒組皆含可收藏的「通緝令」海報與精緻角色人偶，吸引航海王粉絲自己動手拼砌太療癒、還能立體回味劇情。其系列影迷與成人粉絲市場，重視細節與故事性，航海迷們準備開搶吧！共計五款盒組，預計8／1正式上市，其中「75639前進梅利號海賊船」已於即日起開放預購，附贈專屬限量海報與珍藏卡，預購至7／31止。

CASETiFY × 貓貓蟲咖波：復古漢堡餐廳主題

配件品牌CASETiFY與台灣超人氣角色「貓貓蟲咖波」首度合作，推出 Bugcat Capoo x CASETiFY 聯名系列，主打「美式復古餐廳」主題，讓咖波擔任店長，準備讓粉絲們刷上一波。此次聯名共推出多款手機殼，包括經典大臉咖波款、熱狗狗狗復古風、漢堡餐廳拼貼風格等，也涵蓋 AirPods、iPad、MacBook 保護殼與 MagSafe 磁吸配件，滿足不同裝置使用者需求。

業者表示，購買兩件聯名系列商品（須含至少一件手機殼），可獲得限量杯墊組；消費滿4,000元且包含兩件聯名品項，還可獲得精美聯名禮盒包裝。即日起至7／5，憑購買明細至台中奶泡貓咖啡門市消費，可獲贈咖波雞蛋糕一份。

iCash × 大同寶寶：療癒搖頭公仔限量回歸

愛金卡公司與大同公司再度聯手，推出「大同寶寶搖頭公仔icash2.0」，融合icash功能與經典療癒公仔設計，成為收藏迷的熱門選項。產品維持紅白色經典造型，搭配圓頭搖擺設計，適合辦公室或居家擺設。該款icash2.0已於5／29於OPENPOINT APP搶先開賣，售價599元，6／10起於博客來、康是美網購販售。