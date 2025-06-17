fb ig video ETtoday search mobile

韓系短髮瀏海推薦！鬚鬚瀏海、外翻瀏海顯瘦不挑人

>

文／美人圈

想剪短髮或中短髮的女孩們，這篇短髮瀏海範本絕對要收藏！根據不同髮型搭配對應的瀏海設計，不只讓整體造型更有層次感，還能增加蓬鬆度、修飾臉型更顯小！這次整理出幾款超適合韓系短髮的瀏海範例，搭配起來更有整體感，剪完不但更好看，日常整理也超輕鬆！

韓系短髮瀏海推薦1：一刀切短髮＋鬚鬚瀏海

及肩長度、沒有層次感的齊平鎖骨髮，以俐落的一刀切展現出簡約隨性的氣質，這款造型在秋冬依舊熱度不減！由於整體線條偏直順，瀏海建議搭配「鬚鬚瀏海」更有味道，將瀏海兩側剪至顴骨到下巴之間的長度，不需燙捲，只要用吹風機吹順、或搭配髮蠟打造些微線條感，就能呈現自然又率性的風格，同時達到修飾臉型、讓五官更立體的效果。

▲短髮瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲一刀切短髮搭配鬚鬚瀏海更有味道。（圖／IG@obvie_grace）

韓系短髮瀏海推薦2：層次一刀切＋齊瀏海、漫畫瀏海

今年一刀切髮型也悄悄進化，融入些微層次的變化，讓原本俐落感十足的輪廓多了空氣感，看起來更輕盈、風格也更加多元。因為層次一刀切本身就有減重效果，瀏海部分則推薦搭配稍厚的齊瀏海或漫畫瀏海，不但可以遮蓋額頭、修飾髮際線，對於長臉或額頭偏高的臉型更是福音，能有效製造視覺截斷感，集中臉部比例、輪廓更立體之餘，也營造出甜美的氛圍感。

▲短髮瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲齊瀏海營造甜美的氛圍感。（圖／IG@chahong_official）

韓系短髮瀏海推薦3：空氣燙＋空氣瀏海

像是Wendy Cut這類的空氣燙髮型，髮長落在肩膀上下，透過剪裁讓髮絲自然順著臉型垂墜，蓬鬆又修飾臉型。因為整體線條輕盈柔軟，建議搭配空氣瀏海或外翻瀏海，延續整體空氣感，既有短髮的俐落感，又注入清新甜美的氛圍。這款組合包覆度很高，能巧妙遮掩臉部線條，是問題臉型也能駕馭的修容級髮型。

▲短髮瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲空氣燙髮型是問題臉型也能駕馭的修容級髮型。（圖／IG@yeovvun）

韓系短髮瀏海推薦4：髮尾C字捲＋外翻瀏海

將髮尾剪出層次並做出自然C字捲，是這款髮型的重點，彎度集中在耳下區域，有效柔化臉部輪廓，淡化稜角感。搭配外翻瀏海能呼應整體線條，創造更多層次與流動感，也讓下顎與顴骨處的線條在視覺上被拉平，整體造型顯得柔和又知性。

▲短髮瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲C字捲搭配外翻瀏海能呼應整體線條。（圖／IG@haum_h）

韓系短髮瀏海推薦5：法式燙外翻捲＋八字瀏海

從韓網、小紅書火到現在的法式燙，以慵懶隨性的外翹弧度與髮根蓬鬆感為最大特色，自然不刻意的空氣感，是秋冬短髮首選。這款造型最適合搭配八字瀏海，帶出呼應的柔軟弧形線條，不僅不挑臉型，還能有效修飾顴骨與下顎角，使整體輪廓變得更加圓潤有型。

▲短髮瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲法式燙最適合搭配八字瀏海。（圖／IG@j_seongsoo）

韓系短髮瀏海推薦6：內彎燙＋漫畫瀏海 or 空氣瀏海

內彎燙一向給人清新乖巧的印象，髮尾透過燙捲營造自然C彎，造型甜美又減齡。這種風格非常適合與漫畫瀏海或空氣瀏海搭配，建議額前與兩側保留鬚鬚髮絲，讓整體更有包覆感，不僅修飾效果佳，也能凸顯初戀感的柔美特質，無論放下或綁起都能達到小臉效果。

▲短髮瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲內彎燙造型甜美又減齡。（圖／IG@private_comma）

韓系短髮瀏海推薦7：層次外翹＋空氣短瀏海

這款層次短髮在髮尾打造自然外翹弧度，搭配些微空氣感的層次剪裁，率性又自然！瀏海選擇落在眉上的空氣短瀏海最為合拍，長度比常見齊眉瀏海更清爽俐落，與兩側鬚鬚髮絲形成自然過渡，不需特意捲髮就能呈現輕盈甜感，同時也有修飾臉型的作用。

▲短髮瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲層次短髮瀏海選擇落在眉上的空氣短瀏海最為合拍。（圖／IG@haum_h）

韓系短髮瀏海推薦8：外翹髮＋碎髮瀏海 or 鬚鬚瀏海

最後這款齊肩外翹髮型在髮尾保留一定厚度，稍微加入層次感使整體更有輪廓！搭配碎髮瀏海或鬚鬚瀏海，不僅不會讓造型顯得厚重，還能為額頭與髮際線增添細緻線條，視覺上更顯小臉，同時也強化了隨性感與輕盈度，日常造型相當百搭好駕馭。

▲短髮瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲外翹髮型。（圖／IG@yeovvun）

延伸閱讀

「鮑伯頭」短髮範本12款：2025熱門高層次鮑伯頭、羽毛剪鮑伯，臉型搭配+整理技巧

2025羊毛卷造型範本：15款蓬鬆、復古羊毛卷＆適合臉型 圖集

細軟髮適合什麼髮型？扁塌細軟髮短髮、長髮範本推薦，修飾臉型+蓬鬆度兼顧！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 短髮, 瀏海, 髮型

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

熱門文章

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

ET Fashion

推薦閱讀

摩納哥王妃富養女兒　10歲公主身上全是精品

摩納哥王妃富養女兒　10歲公主身上全是精品

木村拓哉273萬勞力士絕配丹寧裝　冰藍色錶面配棕圈辨識度超高

木村拓哉273萬勞力士絕配丹寧裝　冰藍色錶面配棕圈辨識度超高

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　星冰樂現賺一杯喝起來

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　星冰樂現賺一杯喝起來

宋慧喬穿白背心好涼快　平價混搭精品秀23萬蜜蜂手環 凱特王妃綠松石色母女裝美翻　威廉任兒女壓身撒嬌笑開懷 收入少也能存到錢　5種「上一輩存錢術」其實很有效 BTS成員V戴45萬卡地亞金錶退伍　搶眼配色秀型男品味 摩納哥王妃穿LV紅禮服當最美女主人　法第一夫人Dior戰袍優雅同框 寶可夢玩家狂歡！「Pokémon GO Fest 2025：全球」京站首辦 陸劇女神白鹿成為Jimmy Choo亞太區代言人　化身仙氣OL詮釋質感包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面