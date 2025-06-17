韓系短髮瀏海推薦！鬚鬚瀏海、外翻瀏海顯瘦不挑人

文／美人圈

想剪短髮或中短髮的女孩們，這篇短髮瀏海範本絕對要收藏！根據不同髮型搭配對應的瀏海設計，不只讓整體造型更有層次感，還能增加蓬鬆度、修飾臉型更顯小！這次整理出幾款超適合韓系短髮的瀏海範例，搭配起來更有整體感，剪完不但更好看，日常整理也超輕鬆！

韓系短髮瀏海推薦1：一刀切短髮＋鬚鬚瀏海

及肩長度、沒有層次感的齊平鎖骨髮，以俐落的一刀切展現出簡約隨性的氣質，這款造型在秋冬依舊熱度不減！由於整體線條偏直順，瀏海建議搭配「鬚鬚瀏海」更有味道，將瀏海兩側剪至顴骨到下巴之間的長度，不需燙捲，只要用吹風機吹順、或搭配髮蠟打造些微線條感，就能呈現自然又率性的風格，同時達到修飾臉型、讓五官更立體的效果。

▲一刀切短髮搭配鬚鬚瀏海更有味道。（圖／IG@obvie_grace）

韓系短髮瀏海推薦2：層次一刀切＋齊瀏海、漫畫瀏海

今年一刀切髮型也悄悄進化，融入些微層次的變化，讓原本俐落感十足的輪廓多了空氣感，看起來更輕盈、風格也更加多元。因為層次一刀切本身就有減重效果，瀏海部分則推薦搭配稍厚的齊瀏海或漫畫瀏海，不但可以遮蓋額頭、修飾髮際線，對於長臉或額頭偏高的臉型更是福音，能有效製造視覺截斷感，集中臉部比例、輪廓更立體之餘，也營造出甜美的氛圍感。

▲齊瀏海營造甜美的氛圍感。（圖／IG@chahong_official）

韓系短髮瀏海推薦3：空氣燙＋空氣瀏海

像是Wendy Cut這類的空氣燙髮型，髮長落在肩膀上下，透過剪裁讓髮絲自然順著臉型垂墜，蓬鬆又修飾臉型。因為整體線條輕盈柔軟，建議搭配空氣瀏海或外翻瀏海，延續整體空氣感，既有短髮的俐落感，又注入清新甜美的氛圍。這款組合包覆度很高，能巧妙遮掩臉部線條，是問題臉型也能駕馭的修容級髮型。

▲空氣燙髮型是問題臉型也能駕馭的修容級髮型。（圖／IG@yeovvun）

韓系短髮瀏海推薦4：髮尾C字捲＋外翻瀏海

將髮尾剪出層次並做出自然C字捲，是這款髮型的重點，彎度集中在耳下區域，有效柔化臉部輪廓，淡化稜角感。搭配外翻瀏海能呼應整體線條，創造更多層次與流動感，也讓下顎與顴骨處的線條在視覺上被拉平，整體造型顯得柔和又知性。

▲C字捲搭配外翻瀏海能呼應整體線條。（圖／IG@haum_h）

韓系短髮瀏海推薦5：法式燙外翻捲＋八字瀏海

從韓網、小紅書火到現在的法式燙，以慵懶隨性的外翹弧度與髮根蓬鬆感為最大特色，自然不刻意的空氣感，是秋冬短髮首選。這款造型最適合搭配八字瀏海，帶出呼應的柔軟弧形線條，不僅不挑臉型，還能有效修飾顴骨與下顎角，使整體輪廓變得更加圓潤有型。

▲法式燙最適合搭配八字瀏海。（圖／IG@j_seongsoo）

韓系短髮瀏海推薦6：內彎燙＋漫畫瀏海 or 空氣瀏海

內彎燙一向給人清新乖巧的印象，髮尾透過燙捲營造自然C彎，造型甜美又減齡。這種風格非常適合與漫畫瀏海或空氣瀏海搭配，建議額前與兩側保留鬚鬚髮絲，讓整體更有包覆感，不僅修飾效果佳，也能凸顯初戀感的柔美特質，無論放下或綁起都能達到小臉效果。

▲內彎燙造型甜美又減齡。（圖／IG@private_comma）

韓系短髮瀏海推薦7：層次外翹＋空氣短瀏海

這款層次短髮在髮尾打造自然外翹弧度，搭配些微空氣感的層次剪裁，率性又自然！瀏海選擇落在眉上的空氣短瀏海最為合拍，長度比常見齊眉瀏海更清爽俐落，與兩側鬚鬚髮絲形成自然過渡，不需特意捲髮就能呈現輕盈甜感，同時也有修飾臉型的作用。

▲層次短髮瀏海選擇落在眉上的空氣短瀏海最為合拍。（圖／IG@haum_h）

韓系短髮瀏海推薦8：外翹髮＋碎髮瀏海 or 鬚鬚瀏海

最後這款齊肩外翹髮型在髮尾保留一定厚度，稍微加入層次感使整體更有輪廓！搭配碎髮瀏海或鬚鬚瀏海，不僅不會讓造型顯得厚重，還能為額頭與髮際線增添細緻線條，視覺上更顯小臉，同時也強化了隨性感與輕盈度，日常造型相當百搭好駕馭。

▲外翹髮型。（圖／IG@yeovvun）

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