fb ig video ETtoday search mobile

濕髮梳頭超NG！5個常見「傷髮壞習慣」讓髮質越來越差

>

▲▼5個常見「傷髮壞習慣」。（圖／Unsplash）

▲頭髮在濕潤時最脆弱，建議不要梳頭。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

擁有一頭柔順健康的秀髮絕對加分，但往往我們在日常中不自覺養成一些壞習慣，導致髮質越來越差、乾枯毛躁，甚至容易分叉斷裂。以下是幾個常見的傷髮壞習慣，及早改善，讓秀髮恢復健康光澤。

#頻繁染燙頭髮

過度染燙會破壞頭髮的角質層，使髮絲變得乾燥、脆弱。特別是漂髮、捲髮等高溫或強鹼性化學處理，會讓髮質受損更嚴重。建議拉長染燙間隔，並在染燙後加強深層修護。

▲▼5個常見「傷髮壞習慣」。（圖／Unsplash）

#用太熱的水洗頭

洗頭時使用高溫水不僅會刺激頭皮，也會讓髮絲水分流失，使髮質變乾、毛躁。正確做法是使用接近體溫的溫水洗頭，才能溫和清潔又保留頭髮水分。

#濕髮狀態下梳頭

頭髮在濕潤時最脆弱，這時梳頭容易拉扯導致斷裂或掉髮。若必須整理，可先用毛巾輕壓吸乾水分，再用寬齒梳輕輕梳理，避免傷害髮絲。

▲▼5個常見「傷髮壞習慣」。（圖／Unsplash）

#頭髮未乾就睡覺

頭髮濕濕地入睡不但容易滋生細菌、引發頭皮問題，還會讓頭髮摩擦枕頭而受損。建議吹乾頭髮再睡覺，尤其是頭皮部分要確保完全乾燥。

#沒有護髮觀念

很多人只洗髮不護髮，長期下來髮絲得不到滋潤與保護，會變得粗糙毛躁。每次洗完頭後建議使用護髮素，並每週使用一次深層護髮膜。

關鍵字：

秀髮, 護髮, 乾枯, 毛躁, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【差點沒命】惡霸犬噎到痛苦倒地...機警爸冷靜救牠脫險

熱門文章

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

ET Fashion

推薦閱讀

只想戀愛「不適合結婚」星座Top 3 ！第一名需要新鮮感很難長久穩定

只想戀愛「不適合結婚」星座Top 3 ！第一名需要新鮮感很難長久穩定

「適合姐弟戀」星座女Top 3 ！第一名自帶女王氣場默默吸引年下男

「適合姐弟戀」星座女Top 3 ！第一名自帶女王氣場默默吸引年下男

77歲白髮女神！不是名媛卻成為時尚ICON　快轉給媽媽看：什麼叫「越老越有型」

77歲白髮女神！不是名媛卻成為時尚ICON　快轉給媽媽看：什麼叫「越老越有型」

Longchamp烤焦吐司包太可愛！「秋季話題3新包」迷你水餃袋百搭必收 摩納哥王妃印花裝上身沒俗掉　優雅平底鞋是美麗關鍵 「沒有一個工作是不委屈的」　人生不一定要樂觀但要嚮往達觀 減重難達標？「5個方法」有助提升代謝　早點睡覺就好 「你不是懶是太累」早上做4件事　反而讓你更疲憊 韓韶禧海灘美照超仙！「3雙話題同款FILA涼鞋」芭蕾舞風、夏日甜酷穿搭 Winter「超愛走路＋冰美式」4大瘦身公式公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面