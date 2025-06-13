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ZEGNA把「亂衣椅」合理化！2026夏季男裝秀皺褶衣、模特兒光腳走秀搶鏡

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記者鮑璿安／綜合報導

2026春夏巴黎男裝周開始之前，ZEGNA 率先在杜拜歌劇院中舉辦2026 夏季系列大秀，藝術總監 Alessandro Sartori 為本季提出了一個構想，靈感來源於你我家中那一張堆滿衣物的椅子，這樣的畫面象徵了他想捕捉的現代男性生活狀態，於是模特兒穿著皺到不行的衣物成為秀上最吸睛所在。

▲▼ZEGNA把「亂衣椅」合理化 。（圖／品牌提供）

▲▼ZEGNA把「亂衣椅」合理化 。（圖／品牌提供）

▲ZEGNA 率先在杜拜歌劇院中舉辦2026 夏季系列大秀 。（圖／品牌提供）

大秀場景構想來自位於義大利特里韋羅的ZEGNA創始人宅邸，與沙漠之境在同一氛圍下交疊，英國歌手James Blake精心創作的音樂在其中迴響，為秀場增添生動意象。當然，誰能比ZEGNA更了解義式穿搭的氛圍，Alessandro Sartori繼續講述本季靈感：「一把椅子上隨意堆疊著剛剛脫下，又或是為明天準備的衣物。層疊的衣物透著一種自然且真實的生活狀態，這正是我們想要捕捉的生活印記。」

▲▼ZEGNA把「亂衣椅」合理化 。（圖／品牌提供）

▲▼ZEGNA把「亂衣椅」合理化 。（圖／品牌提供）

▲▼ZEGNA把「亂衣椅」合理化 。（圖／品牌提供）

▲▼ZEGNA把「亂衣椅」合理化 。（圖／品牌提供）

▲▼ZEGNA把「亂衣椅」合理化 。（圖／品牌提供）

▲▼ZEGNA把「亂衣椅」合理化 。（圖／品牌提供）

▲ZEGNA致敬「綠洲」的色調深深植入本季，奶油白、亞麻米與琥珀棕在陽光下彷彿沙漠地景的延伸，經過多重水洗與壓皺處理的布料成為亮點。（圖／品牌提供）

品牌秉持著將天然面料與優雅精神的核心價值融為一體，致敬「綠洲」的色調深深植入本季，奶油白、亞麻米與琥珀棕在陽光下彷彿沙漠地景的延伸，經過多重水洗與壓皺處理的布料，像是未經過熨燙，使服裝彷彿貼近肌膚般靈動自然，模特兒也打赤腳進行演繹。從襯衫式夾克到結構式防風上衣、針織皮革與雪萊毛混紡的巧妙交織，在疊穿方式之下譜出義式生活哲學中的從容與自在。模特身穿寬鬆米白夾克與褲裝慵懶步上伸展台，搭配柔軟樂福鞋與小牛皮包袋，讓奢華感落回真實生活樣貌。

同場加映

三宅一生（ISSEY MIYAKE）以「一塊布」的哲學深受時尚迷喜愛，而旗下男裝品牌 IM MEN海外首間獨立店終於進駐台北麗晶精品，延續獨特的設計感，神乎其技的剪裁手法發揮布料的最大化，帶來春夏褶皺西裝、手繪筆觸服飾等。IM MEN的命名來自「im product」，是三宅一生在70年代末至90年代所推出的品牌，IM MEN在 2025年01月更走上秀場，首度於巴黎時裝週正式發表其25/26秋冬系列，強調實用性穿搭。而本間海外首店由日本知名設計公司 - DAIKEI MILLS操刀設計，採用簡潔通透的風格，並融入象徵台灣建築文化的「鐵窗花」，讓大家進店時充滿熟悉感。

▲▼ IM MEN 。（圖／品牌提供）

▲▼ IM MEN 。（圖／品牌提供）

▲本間海外首店由日本知名設計公司 - DAIKEI MILLS操刀設計，採用簡潔通透的風格，並融入象徵台灣建築文化的「鐵窗花」 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

ZEGNA, AlessandroSartori, 男裝周, 2026, 大秀

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