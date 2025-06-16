包開箱／GUCCI GG Marmont雪酪夏日新色一次看！羊皮觸感細節進化更療癒

記者鮑璿安／綜合報導

GUCCI GG Marmont 包款作為品牌傳奇性的象徵單品之一，在時尚圈同樣佔有重要地位，今夏GUCCI以全新「雪酪色系 Sorbet」掀起一場夏日粉色風暴，為GG Marmont換上了更加甜美可口的外衣，連設計細節也有變革，跟隨《ET FASHION》包開箱一起來看看必收的理由！





▲今夏GUCCI以全新「雪酪色系 Sorbet」掀起一場夏日粉色風暴。（圖／品牌提供、翻攝自IG）



GUCCI GG Marmont 的誕生，是一段將經典徽標語彙重新詮釋的精彩旅程。包款最早於 2016 年由品牌創意總監 Alessandro Michele 推出，也是他上任之後的重要代表作之一，每每聊起GUCCI，必有GG Marmont跟隨在後。Alessandro 當時意圖打破時尚對「新穎」的迷思，靈感來自於 GUCCI 在 1970 年代所使用的復古 GG 雙 G 扣環標誌，如此強調Logo的設計風格，偏偏與極簡主義逆風而行，轉而透過懷舊、文藝與浪漫的風格來強化品牌的核心，GG Marmont 於是誕生。而包款名稱由來則源自於洛杉磯地標日落大道上的「Chateau Marmont 酒店」，這樣的背景故事，也讓 GG Marmont 包款具備一種時尚與文化交織的浪漫情懷。





▲朴圭瑛演繹GG Marmont。（圖／翻攝自IG）







▲肩帶多了皮革墊片更加舒適。（圖／翻攝自IG）

今年夏季，GUCCI以義式海岸度假氛圍為靈感，高調推出的雪酪色系列（Sorbet Series），視覺上則以奶霜紫、冰川藍、柚子黃等色彩呼應雪酪冰品的清爽色感，消暑又百搭的色澤，讓人難以抉擇。此次同步為GG Marmont 帶來一系列嶄新的變革，首先是從皮革材質上進行轉變，原來的牛皮改以小羊皮進行詮釋，使其觸感更加柔軟具有彈性，形塑出迷人療癒的蓬潤效果，而經典的絎縫工藝、曲線輪廓與金屬鏈帶依然保留。





▲雪酪粉藍、粉紅、粉紫GG Marmont 中型包款 NT.91,000。（圖／品牌提供）

當然品牌也聽到廣大使用者的心聲了，第二變革則是肩帶上採用升級版皮革墊片，一改金屬肩帶容易不適的感受，長久肩背也能夠很舒服。也帶來了半隱藏式口袋，在包款實用性上大大加分，多了夾層能夠收納卡片等小物，兼顧實用與造型。





▲Davika Hoorne。（圖／品牌提供）

這波雪酪包旋風，早已由Davika Hoorne、韓星朴圭瑛等風格名人率先上身，在社群平台上同步掀起關注話題，GG Marmont不僅再次證明其經典魅力歷久不衰，更以創新色彩與細節升級，在本季成功進化為GUCCI盛夏度假風格的代表作。

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被譽為義大利國寶級皮件品牌的Valextra ，在 2025 夏季推出主題企劃《The Escape》，宛如一封獻給義大利夏日時光的情書，將陽光灑落的色調、緩慢不朽的「Quiet Luxury」靜奢風注入經典包款之中，釋放出毫不費力的優雅格調。新款的Iside Wicker Top Handle 包完美遊走於假期與都會感之間，包身採用品牌標誌性的 Millepunte 小牛皮結合天然藤編精製而成，質感溫潤的皮革拼接竹編元素，應對從容的午後時光，呈現煥然一新的氣息。當然，眾所周知品牌不以Logo為賣點，而是將極簡最大化，Valextra的標誌性符碼包括每一顆包包內側的燙金編碼，代表該包專屬的識別號與匠人印記，與建築感的幾何廓形加持，便是對工藝的極致要求。





▲義大利國寶級皮件品牌的Valextra ，在 2025 夏季推出主題企劃《The Escape》 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）