fb ig video ETtoday search mobile

包開箱／GUCCI GG Marmont雪酪夏日新色一次看！羊皮觸感細節進化更療癒

>

記者鮑璿安／綜合報導

GUCCI GG Marmont 包款作為品牌傳奇性的象徵單品之一，在時尚圈同樣佔有重要地位，今夏GUCCI以全新「雪酪色系 Sorbet」掀起一場夏日粉色風暴，為GG Marmont換上了更加甜美可口的外衣，連設計細節也有變革，跟隨《ET FASHION》包開箱一起來看看必收的理由！

▲▼gucci 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲今夏GUCCI以全新「雪酪色系 Sorbet」掀起一場夏日粉色風暴。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

GUCCI GG Marmont 的誕生，是一段將經典徽標語彙重新詮釋的精彩旅程。包款最早於 2016 年由品牌創意總監 Alessandro Michele 推出，也是他上任之後的重要代表作之一，每每聊起GUCCI，必有GG Marmont跟隨在後。Alessandro 當時意圖打破時尚對「新穎」的迷思，靈感來自於 GUCCI 在 1970 年代所使用的復古 GG 雙 G 扣環標誌，如此強調Logo的設計風格，偏偏與極簡主義逆風而行，轉而透過懷舊、文藝與浪漫的風格來強化品牌的核心，GG Marmont 於是誕生。而包款名稱由來則源自於洛杉磯地標日落大道上的「Chateau Marmont 酒店」，這樣的背景故事，也讓 GG Marmont 包款具備一種時尚與文化交織的浪漫情懷。

▲▼gucci 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲朴圭瑛演繹GG Marmont。（圖／翻攝自IG）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲肩帶多了皮革墊片更加舒適。（圖／翻攝自IG）

今年夏季，GUCCI以義式海岸度假氛圍為靈感，高調推出的雪酪色系列（Sorbet Series），視覺上則以奶霜紫、冰川藍、柚子黃等色彩呼應雪酪冰品的清爽色感，消暑又百搭的色澤，讓人難以抉擇。此次同步為GG Marmont 帶來一系列嶄新的變革，首先是從皮革材質上進行轉變，原來的牛皮改以小羊皮進行詮釋，使其觸感更加柔軟具有彈性，形塑出迷人療癒的蓬潤效果，而經典的絎縫工藝、曲線輪廓與金屬鏈帶依然保留。

▲▼gucci 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲雪酪粉藍、粉紅、粉紫GG Marmont 中型包款 NT.91,000。（圖／品牌提供）

當然品牌也聽到廣大使用者的心聲了，第二變革則是肩帶上採用升級版皮革墊片，一改金屬肩帶容易不適的感受，長久肩背也能夠很舒服。也帶來了半隱藏式口袋，在包款實用性上大大加分，多了夾層能夠收納卡片等小物，兼顧實用與造型。

▲▼gucci 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Davika Hoorne。（圖／品牌提供）

這波雪酪包旋風，早已由Davika Hoorne、韓星朴圭瑛等風格名人率先上身，在社群平台上同步掀起關注話題，GG Marmont不僅再次證明其經典魅力歷久不衰，更以創新色彩與細節升級，在本季成功進化為GUCCI盛夏度假風格的代表作。

看更多夏日包款

被譽為義大利國寶級皮件品牌的Valextra ，在 2025 夏季推出主題企劃《The Escape》，宛如一封獻給義大利夏日時光的情書，將陽光灑落的色調、緩慢不朽的「Quiet Luxury」靜奢風注入經典包款之中，釋放出毫不費力的優雅格調。新款的Iside Wicker Top Handle 包完美遊走於假期與都會感之間，包身採用品牌標誌性的 Millepunte 小牛皮結合天然藤編精製而成，質感溫潤的皮革拼接竹編元素，應對從容的午後時光，呈現煥然一新的氣息。當然，眾所周知品牌不以Logo為賣點，而是將極簡最大化，Valextra的標誌性符碼包括每一顆包包內側的燙金編碼，代表該包專屬的識別號與匠人印記，與建築感的幾何廓形加持，便是對工藝的極致要求。

▲▼ Valextra 。（圖／品牌提供）

▲▼ Valextra 。（圖／品牌提供）

▲義大利國寶級皮件品牌的Valextra ，在 2025 夏季推出主題企劃《The Escape》 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

關鍵字：

包開箱, GUCCI, GGMarmont, 雪酪色, 包款

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【沒有特權】館長搭大陸高鐵狂讚舒適！下秒突被請離尷尬讓座

熱門文章

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　星冰樂現賺一杯喝起來

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　星冰樂現賺一杯喝起來

你是「居然派」還是「竟然派」？超準看出你是J人、P人　用語差異大公開

你是「居然派」還是「竟然派」？超準看出你是J人、P人　用語差異大公開

女生凍齡秘訣就是「養好氣色」　4招告別蠟黃、疲倦臉

女生凍齡秘訣就是「養好氣色」　4招告別蠟黃、疲倦臉

4個「晴雨兩穿」鞋款品牌推薦！防潑水德訓鞋、PVC瑪莉珍都好搭 陳若儀露一手「錶王」與鑽鍊破百萬　腳踩愛馬仕涼鞋趴趴走 摩納哥王妃穿LV紅禮服當最美女主人　法第一夫人Dior戰袍優雅同框 《折腰》大喬何泓姍爆紅！少女童顏肌保養曝　泡腳、刮痧根本養生教科書 入門Loro Piana從「手提把」開始　一個配件讓你瞬間多了好幾款包 「5類朋友」不要交！經常消耗你情緒　相處後覺得心更累 摩納哥王妃印花裝上身沒俗掉　優雅平底鞋是美麗關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面