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星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　星冰樂現賺一杯喝起來

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▲星巴克買一送一,星冰樂。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克買一送一。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

又迎接一周上班日，星巴克今（6／16）一連兩天推出好友分享日優惠，幾乎囊括所有現做飲品，包括熱門品項那堤或符合夏日風格的星冰樂、星沁爽等，均享大杯以上買一送一優惠；伯朗咖啡館周一針對儲值會員，也對每日咖啡與美式咖啡推出買一送一回饋。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

星巴克6／16至6／17一連兩天，推出「一起朝夢想出發 好友分享日」，活動期間從上午11點至晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

請注意優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。不提供優惠門市請看文後列表。

▲星巴克買一送一,伯朗咖啡。（圖／翻攝伯朗咖啡館官方粉絲頁）

伯朗咖啡館6月底前，每周一持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

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