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林志玲露長腿曬Valentino復古V字包！潤娥也拎同款引領極繁華麗風

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記者鮑璿安／綜合報導

創意總監Alessandro Michele入主Valentino之後，不斷帶來全新的包袋作品吸引大眾視線，而新作Valentino Garavani Vain 包款同樣是勢不可擋，出現在品牌大使韓星潤娥與台灣名模林志玲身上，特別具有Michele筆下的極繁特質，而近日曝光的包款廣告大片也彰顯了強烈的復古浪潮。

▲VALENTINO 范倫鐵諾呈獻 VAIN 系列包款廣告大片 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 范倫鐵諾呈獻 VAIN 系列包款廣告大片 。（圖／品牌提供）

▲新作Valentino Garavani Vain 包款勢不可擋，出現在台灣名模林志玲、韓星潤娥身上 。（圖／品牌提供）

近日林志玲身穿一襲黑色蕾絲透膚洋裝，搭配黑色 VAIN 包坐在階梯之上，高雅又帶點神秘性感；潤娥則以珍珠與亮片交織的夢幻禮服搭配搶眼頭巾，手提象牙白 VAIN 包現身宴會場合，展現出如夢似幻的優雅氣場。這款 VAIN 包款出自 Valentino 創意總監 Alessandro Michele 之手，是他上任後的第一波標誌性設計，包身輪廓簡潔卻不失氣勢，標誌性的金屬 V 標誌是靈魂所在，強烈的Vintage質感結合柔軟皮革材質與立體翻蓋設計，整體輪廓挺拔中帶著圓潤。鏈帶版本更添華麗，金屬與皮革交織出摩登復古的混搭氛圍，不論是肩背還是手提，都能輕鬆搭配不同風格。

▲VALENTINO 范倫鐵諾呈獻 VAIN 系列包款廣告大片 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 范倫鐵諾呈獻 VAIN 系列包款廣告大片 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 范倫鐵諾 VAIN 系列包款廣告大片 。（圖／品牌提供）

形象照則延續 Alessandro Michele 獨有的詩意敘事，透過自然光影與鏡面元素襯托包款，整組畫面呈現出膠片攝影獨有的美學質感，呼應點綴上珠飾、絲絨、酒椰葉纖維或皮革等多種材質的包款。今夏也誕生了多色花卉刺繡，以及從成衣系列延伸而來的全新動物紋印花款式，成為矚目設計之一。

▲VALENTINO 范倫鐵諾呈獻 VAIN 系列包款廣告大片 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 范倫鐵諾呈獻 VAIN 系列包款廣告大片 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 范倫鐵諾呈獻 VAIN 系列包款廣告大片 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO  VAIN 系列推出鏈帶、手柄版本以及動物印花 。（圖／品牌提供）

同場加映

迎接夏日時尚，Chloé全新推出的「Spin」系列托特包一登場便成為都會女性的夢幻逸品，而剛迎來人生新篇章的曾之喬，以一身Chloé 2025早春系列灰色蕾絲長洋裝搭配Kick高筒球鞋與印花頭巾現身，展現出產後的率性與柔美交融風格。曾之喬這次選擇搭配的正是本季話題包款黑色大尺寸Spin托特包，低調金色品牌字樣與標誌性躍馬吊飾宛如旅途中珍藏的紀念品，為穿搭注入詩意。Spin包名源於「旋轉」的靈感，包身結構設計別出心裁：束口式金環結構讓容量輕鬆轉換、形式靈活，完美詮釋從職場到假日的自由切換。

▲▼曾之喬 。（圖／翻攝自IG）

▲▼曾之喬 。（圖／翻攝自IG）

▲曾之喬這次選擇搭配的正是Chloé本季話題包款黑色大尺寸Spin托特包 。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

Valentino, AlessandroMichele, VAIN包款, 時尚, 林志玲

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