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「南韓第一神顏」金喜善48歲生日美照從頭仙到腳！網讚凍齡天花板

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「南韓第一神顏」金喜善48歲生日美照瘋傳！網讚凍齡天花板：從小美到大根本沒老過！

▲金喜善48歲生日美照。（圖／取自金喜善IG，下同）

圖文／CTWANT

6月11日是「南韓第一神顏」金喜善的生日，今年她迎來48歲，卻依舊美得讓人屏息。

這位凍齡女神這幾天在IG上曬出許多來自品牌與粉絲的滿滿祝福照，不只蛋糕超夢幻，還收到超大束鮮花、卡片、禮物，一整天被愛包圍，網友看到她的狀態更是忍不住驚呼：「這是48歲？完全不像！根本從小美到大、從頭仙到腳！」

「南韓第一神顏」金喜善48歲生日美照瘋傳！網讚凍齡天花板：從小美到大根本沒老過！

關於自己的凍齡秘訣，金喜善也不藏私，她曾分享自己平時會練瑜伽維持柔軟度與體態，從近期的幾張生活照中，也能看到她的飲食相當簡單乾淨，清一色是原形食物，看得出來她是很懂得照顧自己的人！不靠極端節食、不用過度醫美，靠的是持續的健康習慣與好心情，才有這種從容優雅的狀態。

「南韓第一神顏」金喜善48歲生日美照瘋傳！網讚凍齡天花板：從小美到大根本沒老過！

「南韓第一神顏」金喜善48歲生日美照瘋傳！網讚凍齡天花板：從小美到大根本沒老過！

而她的私服穿搭，也一向是許多40+女性的最佳範本，從牛仔外套、落地寬褲，到棒球帽搭配簡約上衣，每一套看起來都輕鬆自在又不失品味，她懂得用色彩、材質營造層次感，不刻意裝年輕，卻總能穿出一種舒服又高級的氣質。不論是在咖啡廳隨興坐著喝拿鐵，還是走在春日櫻花樹下，氣場依舊滿分。

「南韓第一神顏」金喜善48歲生日美照瘋傳！網讚凍齡天花板：從小美到大根本沒老過！

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「南韓第一神顏」金喜善48歲生日美照瘋傳！網讚凍齡天花板：從小美到大根本沒老過！

金喜善用她的日常活出「凍齡」的最佳範例，不只是皮膚年輕，更是整個人由內而外的狀態，難怪粉絲會說：「她根本是時間寵愛的女人！」

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關鍵字：

周刊王, 金喜善, 保養, 穿搭

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