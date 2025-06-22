夏日派對穿搭4種場合全攻略　輕鬆在泳池、花園野餐美出新高度

▲夏日派對穿搭。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

氣溫飆升、行程滿檔，從泳池、花園野餐到屋頂烤肉派對，夏天根本就是時髦人最愛的伸展台！音樂、美食、美景全都到位，穿搭當然不能遜色，這次就來搶先整理出4種情境穿搭提案，讓你每場派對都輕鬆美出新高度、時尚風格爆棚！

泳池微醺派對：波光粼粼旁，穿上小露性感風格

池畔音樂響起，開啟慵懶而性感的節奏，適合以「不費力的時髦」詮釋，一件蕾絲細肩帶洋裝，在隨風輕拂時，露出鎖骨與手臂間的迷人線條。丹寧與綁帶背心讓內搭泳衣的布料若隱若現，讓陽光自然地落在肌膚上。最後別忘了帶上一只帆布包，裝進這個夏日的美好。

▲泳池派對適合以不費力的時髦詮釋。（圖／self-portrait、GANNI提供）

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▲GANNI印花手提袋-淡藕色／7,800元；GANNI香蕉印花手提袋-黑／8,800元。（圖／品牌提供）

屋頂夕陽烤肉派對：在城市暮光中，搭配休閒慵懶風

夏日傍晚的屋頂風景，是獨有的魔幻時刻。城市的輪廓被夕陽染成了金色，空氣中混合著烤肉香、氣泡酒的氣息與朋友們的笑聲。挑選剪裁俐落的洋裝展現從容，又或是選擇有標誌性的印花圖樣上衣搭配今年夏天最時髦的泡泡短裙。拿著一杯微甜的白酒，站在燈串閃爍的邊緣，成為夜色裡令人移不開目光的剪影。

▲烤肉派對最適合休閒慵懶風。（圖／self-portrait、GANNI提供）

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▲self-portrait Light Blue Sleeveless Mini Dress／14,300元；GANNI水洗彈力棉泡泡短裙-雲雀黃／10,300元。（圖／品牌提供）

花園野餐派對：午後陽光下的柔光詩篇，浪漫洋裝就是最佳選擇

在週末午後，穿上舒適透氣的棉麻洋裝，讓身體在自然中自由呼吸。鋪開野餐墊，一點也不馬虎的野餐擺盤，享受每個細節都在乎的儀式感。洋裝上淺色的條紋印花在草地上顯得格外清爽；帶有波浪輪廓的袖口輕盈俏皮。手袋選擇模樣精巧可愛的編織包讓野餐氛圍感瞬間拉滿。

▲浪漫洋裝就是野餐穿搭的最佳選擇。（圖／self-portrait、GANNI提供）

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▲self-portrait Raffia Bow Charm Shoulder Bag／25,800元；self-portrait Rattan Micro Bow Bag ／19,300元。（圖／品牌提供）

夏日煙火派對：在星空閃耀光芒，打造狂野個性感

夜晚降臨，煙火劃破天際的那一刻，這個世界突然安靜下來，只剩下煙火的聲響與眼前的絢爛。這晚的造型可以稍微大膽一點，因為夏天的夜晚，本來就不是用來低調過的。選擇帶有鑽飾及光澤感的設計，展現個性同時也能與煙火相互輝映；髮間耳飾隨燈火閃爍，仿若夜空中的星辰。當煙火落下，妳仍站在夜色中央，自信而耀眼。

▲煙火派對不需要低調，打造狂野個性感 。（圖／self-portrait、GANNI提供）

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