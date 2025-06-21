fb ig video ETtoday search mobile

偷學日本女生的6個精緻保養法！日常抗糖是基本、睡前擦睫毛美容液

>

偷學日本女生的6個精緻保養法！抗糖飲＆抗糖丸是基本，提早使用抗皺精華

▲日模八木亞里紗。（圖／取自alilouss IG）

圖文／CTWANT

你是否也羨慕日本女生那種「不張揚卻非常講究」的精緻感？她們的肌膚總是白皙透亮，睫毛自然濃密，連手腳細節都保養得無可挑剔。其實，日本女生從生活小細節就很有保養意識，無論是吃進嘴裡的保健品，還是每天必做的肌膚呵護，處處都透露著「精緻感」的秘密。本篇就來帶你看日本女生私下都在做哪些日常保養，一起學起來打造自己的溫柔系精緻風格。

日常抗糖從體內美開始：抗糖飲＆抗糖丸

糖分被證實會加速肌膚老化與膠原蛋白流失，因此許多日本女生非常在意「抗糖」這件事。她們會在藥妝店購買抗糖飲品或抗糖丸，作為每天的保健儀式，不僅方便攜帶，也能有效降低糖分在體內的累積，進而延緩肌膚老化，維持細緻膚質。

偷學日本女生的6個精緻保養法！抗糖飲＆抗糖丸是基本，提早使用抗皺精華

▲日模鈴木惠美。（圖／取自emisuzuki_official IG，下同）

提早使用抗老產品：預防法令紋才是關鍵

日本女生深信「預防重於治療」，尤其是臉部老化最明顯的法令紋。她們會提早開始使用抗皺精華或專用面膜加強該區修護，並透過按摩或拉提動作維持輪廓緊緻，避免紋路加深。

偷學日本女生的6個精緻保養法！抗糖飲＆抗糖丸是基本，提早使用抗皺精華

睡前不忘手唇修護：護手霜＆護唇膏是夜間儀式

雖然只是小地方，但日本女生對細節非常要求。睡前她們一定會塗上潤唇膏與滋潤型護手霜，讓嘴唇與手部肌膚在夜間修復、長效保濕。這樣一來，隔天早上醒來，嘴唇不乾裂、雙手也柔嫩如初。

偷學日本女生的6個精緻保養法！抗糖飲＆抗糖丸是基本，提早使用抗皺精華

腿部線條也不能忽略：去角質、按摩＋睡眠襪助攻

為了維持修長纖細的腿部線條，日本女生會定期幫雙腿去角質、按摩淋巴，並穿上專用的睡眠壓力襪來舒緩水腫與疲勞。不論是站著久還是久坐一整天，這些小儀式都能幫助雙腿保持輕盈、緊緻不浮腫。

偷學日本女生的6個精緻保養法！抗糖飲＆抗糖丸是基本，提早使用抗皺精華

▲日本女生對白皙肌有一種近乎執著的追求。（圖／取自alilouss IG，下同）

美白是日常不是急救：全面打造透亮膚色

日本女生對「白皙肌」有一種近乎執著的追求。她們不只依賴防曬，還會長期使用美白化妝水、美白精華、甚至局部淡斑筆，從裡到外改善膚色暗沉與斑點問題。這種「慢慢養出來」的白，不只是亮，更是均勻透光。

偷學日本女生的6個精緻保養法！抗糖飲＆抗糖丸是基本，提早使用抗皺精華

睫毛也要睡前保養：睫毛美容液是日常必備

不少日本女生會在睡前擦上睫毛滋養液，幫助強韌毛根、修復因夾翹與化妝造成的損傷。這個小習慣不僅能讓睫毛更濃密有精神，也避免早上刷睫毛膏時出現稀疏或斷裂的窘況。

偷學日本女生的6個精緻保養法！抗糖飲＆抗糖丸是基本，提早使用抗皺精華

延伸閱讀
「南韓第一神顏」金喜善48歲生日美照瘋傳！網讚凍齡天花板：從小美到大根本沒老過！
出國行李怎麼帶？好用登機箱、自動變壓吹風機、多效洗面乳缺一不可！
原始連結

關鍵字：

周刊王, 日系, 保養, 精緻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【番茄醬神救援】受困43小時！女子被反鎖 靠這招求救成功

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

網路公認「最懶星座Top 5」　射手懶得配合別人、巨蟹連社交都累

網路公認「最懶星座Top 5」　射手懶得配合別人、巨蟹連社交都累

GD推親民版雛菊項鍊　獻開箱處女秀自豪「很美吧」

GD推親民版雛菊項鍊　獻開箱處女秀自豪「很美吧」

「5個方法」幫你有效止汗　控制體重也很重要

「5個方法」幫你有效止汗　控制體重也很重要

衣服放久泛黃不要丟！「4個方法」教你讓衣物重回潔白 從5種花中選一束！測試你在職場給人什麼印象 嘴上說沒關係「其實心裡超記仇」星座Top 3 ！第一名無法接受自己吃虧 2025「涼感好物」推薦！無印良品身體噴霧大受好評、降溫乾洗髮必收 陳喬恩開箱愛馬仕最佳入門包　淘寶毛茸茸包也納入收藏 北川景子同款珍珠登台　MIKIMOTO蝴蝶結珠寶甜美可人 孫芸芸露長腿曬Gucci新大容量包Giglio！蔡詩芸也拎同款　經典老花超吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面