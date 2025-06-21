偷學日本女生的6個精緻保養法！日常抗糖是基本、睡前擦睫毛美容液

▲日模八木亞里紗。（圖／取自alilouss IG）

圖文／CTWANT

你是否也羨慕日本女生那種「不張揚卻非常講究」的精緻感？她們的肌膚總是白皙透亮，睫毛自然濃密，連手腳細節都保養得無可挑剔。其實，日本女生從生活小細節就很有保養意識，無論是吃進嘴裡的保健品，還是每天必做的肌膚呵護，處處都透露著「精緻感」的秘密。本篇就來帶你看日本女生私下都在做哪些日常保養，一起學起來打造自己的溫柔系精緻風格。

日常抗糖從體內美開始：抗糖飲＆抗糖丸

糖分被證實會加速肌膚老化與膠原蛋白流失，因此許多日本女生非常在意「抗糖」這件事。她們會在藥妝店購買抗糖飲品或抗糖丸，作為每天的保健儀式，不僅方便攜帶，也能有效降低糖分在體內的累積，進而延緩肌膚老化，維持細緻膚質。

▲日模鈴木惠美。（圖／取自emisuzuki_official IG，下同）

提早使用抗老產品：預防法令紋才是關鍵

日本女生深信「預防重於治療」，尤其是臉部老化最明顯的法令紋。她們會提早開始使用抗皺精華或專用面膜加強該區修護，並透過按摩或拉提動作維持輪廓緊緻，避免紋路加深。

睡前不忘手唇修護：護手霜＆護唇膏是夜間儀式

雖然只是小地方，但日本女生對細節非常要求。睡前她們一定會塗上潤唇膏與滋潤型護手霜，讓嘴唇與手部肌膚在夜間修復、長效保濕。這樣一來，隔天早上醒來，嘴唇不乾裂、雙手也柔嫩如初。

腿部線條也不能忽略：去角質、按摩＋睡眠襪助攻

為了維持修長纖細的腿部線條，日本女生會定期幫雙腿去角質、按摩淋巴，並穿上專用的睡眠壓力襪來舒緩水腫與疲勞。不論是站著久還是久坐一整天，這些小儀式都能幫助雙腿保持輕盈、緊緻不浮腫。

▲日本女生對白皙肌有一種近乎執著的追求。（圖／取自alilouss IG，下同）

美白是日常不是急救：全面打造透亮膚色

日本女生對「白皙肌」有一種近乎執著的追求。她們不只依賴防曬，還會長期使用美白化妝水、美白精華、甚至局部淡斑筆，從裡到外改善膚色暗沉與斑點問題。這種「慢慢養出來」的白，不只是亮，更是均勻透光。

睫毛也要睡前保養：睫毛美容液是日常必備

不少日本女生會在睡前擦上睫毛滋養液，幫助強韌毛根、修復因夾翹與化妝造成的損傷。這個小習慣不僅能讓睫毛更濃密有精神，也避免早上刷睫毛膏時出現稀疏或斷裂的窘況。

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