說流行／Weekend Max Mara點心包西班牙之旅！珠扣與浮雕皮革華麗變身

記者鮑璿安／綜合報導

義大利知名服裝品牌Weekend Max Mara對許多女性而言有著優雅內斂的獨特魅力，旗下的「Pasticcino」點心包如甜點般圓潤柔軟，更是令人一見傾心的隨身配件。而今年（2025）Pasticcino環球之旅的第四篇章終於來到工藝之都西班牙，以經久不衰的技法帶給Pasticcino煥然一新的嶄新設計。

Pasticcino Bag的誕生故事





▲Pasticcino Bag 最初誕生於 2016 年，在義大利文中原意為「小甜點」，這個甜美的名字正是 Weekend Max Mara 設計這款包款的靈感起點 。（圖／品牌提供）

Pasticcino Bag 最初誕生於 2016 年，在義大利文中原意為「小甜點」，這個甜美的名字正是 Weekend Max Mara 設計這款包款的靈感起點，作為 Weekend Max Mara 品牌的標誌性包款，以復古手拿包為藍本的不敗設計，巧妙結合現代輪廓與多功能性用途。最大特色莫過於圓潤包身與辨識度極高的「雙珠扣」設計，珠扣往往採用特殊材質或藝術細節製作，讓包款在日常使用中也保有裝飾性與話題性。自 2022 年起，Weekend Max Mara 更以「Pasticcino World Tour」的形式，展開一系列以不同國家工藝與文化為靈感的全球合作系列。每一站皆與當地匠人攜手，融合在地技藝、圖騰與材質，延續品牌對慢工藝與時尚文化交流的重視，也成為Pasticcino離開家門的舒心環球之旅！

開啟西班牙技藝篇章





▲Weekend Max Mara委由來自當地知名的皮革藝術工坊「Cuero Ghademés」特製專屬的浮雕皮革。（圖／品牌提供）

繼巴黎、京都等地之後，Weekend Max Mara 今年抵達西班牙，並委由來自當地知名的皮革藝術工坊「Cuero Ghademés」特製專屬的浮雕皮革，以多款獨特圖騰製作出小型的限量「Pasticcino」包，西班牙南部文化重鎮格拉納達為靈感源頭，探索手工藝的極致細節與當地文化意象。此工坊由設計師 Rafael Varo Atalaya 於 2001 年創立，融合 Cordovan 城的皮革工藝傳統與現代設計精神，設計師為品牌獨家開發獨特圖騰紋理，為 Pasticcino 點心包量身打造出浮雕皮革圖騰。每個包款皆以純手工揉製、上色與拭染，展現皮革天然光澤與質感，也賦予每件作品獨一無二的個性。

雙珠扣設計採用古老的鑲嵌金銀工藝







▲Pasticcino 包款最具代表性的雙珠扣設計，此次亦邀請位於托雷多的歷史工坊 Manufacturas Anframa，以古老的「Damascene（鑲嵌金銀工藝）」技術進行製作 。（圖／品牌提供）

除了皮革處理細膩動人，Pasticcino 包款最具代表性的雙珠扣設計，此次亦邀請位於托雷多的歷史工坊 Manufacturas Anframa，以古老的「Damascene（鑲嵌金銀工藝）」技術進行製作。工序十分繁瑣複雜，需要將金與銀精準鑲嵌於雕刻的鋼材之中，呈現出獨特的金屬光澤與別具深邃的對比層次。接續進行雙重鍍金處理，層層遞進的金色調展現出渾厚又細緻的層次感，成為Pasticcino嶄新的靈魂細節。

本系列色調呼應自然大地與西班牙文化意象，包括摩卡棕、橄欖綠、焦糖色與經典黑色，極具沉穩氣質，包款裏頭的絲質內襯採用傳承自西班牙傳統文化中的抽象花卉、幾何圖騰或馬匹......等畫風圖案，並搭配上紅色防塵套，不僅致敬西班牙人們對於紅色的熱愛，並為整體設計畫下一個最完美的收尾，也讓我們一同期待Pasticcino 的下一站該去往何處？

同場加映

TORY BURCH攜手人氣糖果品牌BonBon打造最新合作系列，靈感源自BonBon糖果的色彩、質感與味道，TORY BURCH將糖衣甜美轉化為可穿戴的時尚語彙，從設計師Tory女士最喜愛的酸味魚軟糖、鹹味甘草扭扭糖到草莓棉花糖，成為耳環、手鏈、包款裝飾甚至涼鞋輪廓的創作起點。綠色Fleming包與Miller涼鞋更如同覆上一層糖霜般晶亮，以糖果外觀為靈感製成的顆粒材質，極具趣味視覺衝擊力。Miller涼鞋在此次系列中也搶佔焦點，綠色版本如青蘋果糖果般清新亮眼，鞋面與鞋邊綴滿晶鑽，與Fleming包形成活潑呼應，瞬間拉高甜度與時髦指數。