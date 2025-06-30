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夏日必備粉嫩精品包推薦！GUCCI、TORY BURCH高甜糖果系IT Bag好欠收

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高甜It Bag好欠收！夏日必備粉嫩精品包推薦：GUCCI、Delvaux、TB…變身行走糖果系

▲粉嫩精品包春夏必收。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

氣溫一路飆高，穿搭當然也要跟著升級成高甜模式！不用全身粉，只要一顆包，就把穿搭升級成「夏日夢幻Look」，這次時尚圈同步開出一波「粉嫩攻勢」，從GUCCI、Delvaux、TORY BURCH到LONGCHAMP，推出多款粉嫩精品包，不只可愛，還甜而不膩！

粉嫩精品包推薦：GUCCI GG Marmont Sorbet雪酪色系列

炎炎夏日、除了要穿得涼爽，視覺降溫也很重要，近期悄然吹起的「雪酪色系風潮」，由GUCCI最新GG Marmont包款領軍掀起，成為今夏最搶眼的IT Bag！

高甜It Bag好欠收！夏日必備粉嫩精品包推薦：GUCCI、Delvaux、TB…變身行走糖果系

▲GUCCI最新GG Marmont包款掀起雪酪色系風潮。（圖／品牌提供）

GUCCI以義式海岸度假氛圍為靈感，推出GG Marmont全新Sorbet雪酪色系列包款，以細緻澎潤的CHARME LAMB小羊皮製成，質感輕盈柔軟，搭配淡金與銀色金屬配件、全新立體鏈帶設計，以及實用細節如半隱藏式口袋與雙層皮革墊片，繽紛色彩與細膩工藝完美結合，兼具功能性與造型亮點，充分演繹盛夏假期的悠閒優雅。

高甜It Bag好欠收！夏日必備粉嫩精品包推薦：GUCCI、Delvaux、TB…變身行走糖果系

▲GUCCI雪酪色GG Marmont 中型包款／91,000元。（圖／品牌提供）

粉嫩精品包推薦：Delvaux Pin Twist手袋

自1972年誕生以來，Delvaux經典Pin系列再升級，這次迎來一位會變身的時尚狠角色Pin Twist手袋。主打「變幻系」美學，優雅中藏著玩味，一包多背，秒切日常到正式，一顆抵多顆的神級手袋。

高甜It Bag好欠收！夏日必備粉嫩精品包推薦：GUCCI、Delvaux、TB…變身行走糖果系

▲Delvaux經典Pin系列再升級，全新Pin Twist是一顆抵多顆的神級手袋。（圖／品牌提供）

以柔軟Taurillon Soft小牛皮打造，延續「兩道線條、一抹微笑」的招牌曲線，雙肩帶設計＋可拆鍊條背帶，短背、長背、斜背、肩背、手提輕鬆切換，時髦得毫不費力。而夏天一定要收的這款粉嫩棉花糖紫色，真的甜到犯規！走在路上絕對讓人目光黏住，搭白T或西裝都一秒亮眼，根本是優雅派女孩的時髦標配。

高甜It Bag好欠收！夏日必備粉嫩精品包推薦：GUCCI、Delvaux、TB…變身行走糖果系

▲Delvaux Pin Twist 棉花糖紫色手袋。（圖／品牌提供）

粉嫩精品包推薦：TORY BURCH x BonBon Fleming 迷你束口包

甜到出圈！TORY BURCH攜手夢幻糖果品牌BonBon推出限量聯名系列，把色彩、質感、甚至「味道想像」都打包進包款裡，宋雨琦搶先背上這顆Fleming迷你裝飾束口包，根本時尚界的糖果精！粉嫩卻帶點酸感的色調，活脫像是一顆BonBon酸味軟糖，外型Q彈、氛圍俏皮，還附贈少女心一顆。輕巧又亮眼，根本春夏穿搭的撒糖利器。

高甜It Bag好欠收！夏日必備粉嫩精品包推薦：GUCCI、Delvaux、TB…變身行走糖果系

▲TORY BURCH x BonBon Fleming 迷你裝飾束口包／26,700元。（圖／品牌提供）

粉嫩精品包推薦：LONGCHAMP Le Roseau斜背袋

本季最會發電的小包之一，不能錯過LONGCHAMP Le Roseau粉嫩鵝黃斜背袋！可愛到讓人心臟小小亂跳，顏色更是粉嫩得剛剛好，還能讓膚色看起來更白的神色系，經典竹節釦設計替包包增添一點法式優雅，肩背、斜背都行，容量雖小卻意外能裝，全年背都時髦。

高甜It Bag好欠收！夏日必備粉嫩精品包推薦：GUCCI、Delvaux、TB…變身行走糖果系

▲LONGCHAMP Le Roseau斜背袋（鵝黃色）／19,000元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, GUCCI, Delvaux, LONGCHAMP, TORY BURCH

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