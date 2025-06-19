黑眼圈總讓人氣色超差？棕色、青色成因不同　改善方法用對才有效

記者李薇／台北報導 圖／pexels、品牌提供

現代人工作忙碌、壓力大，常常熬夜晚睡，有黑眼圈可以說是家常便飯，但是眼下暗沉很容易讓人感覺精神不濟、氣色不好，想要改善必須先知道是哪一種黑眼圈，並且透過早睡、按摩等方法，長時間堅持來改善不良狀態。

血管型黑眼圈（青色）

檢測方法：撫平下眼瞼顏色加深，黑眼圈是青色

成因：熬夜或是老化導致血液不流通

色素型黑眼圈（棕色）

檢測方法：輕拉下眼瞼，呈棕褐色且顏色不變

成因：遺傳或是日曬色素沉澱、眼妝卸不乾淨

陰影型黑眼圈（黑色）

檢測方法：抬頭變淺，低頭加深黑色，常伴有眼袋或是淚溝

成因：膠原蛋白流失、肌膚鬆弛、眼袋明顯、淚溝凹陷

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