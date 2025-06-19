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黑眼圈總讓人氣色超差？棕色、青色成因不同　改善方法用對才有效

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記者李薇／台北報導　圖／pexels、品牌提供

現代人工作忙碌、壓力大，常常熬夜晚睡，有黑眼圈可以說是家常便飯，但是眼下暗沉很容易讓人感覺精神不濟、氣色不好，想要改善必須先知道是哪一種黑眼圈，並且透過早睡、按摩等方法，長時間堅持來改善不良狀態。

▲熬夜,黑眼圈,品木宣言,sisley,克蘭詩,保養,眼霜,精華,。（圖／品牌提供、pexels）

血管型黑眼圈（青色）

檢測方法：撫平下眼瞼顏色加深，黑眼圈是青色

成因：熬夜或是老化導致血液不流通

▲熬夜,黑眼圈,品木宣言,sisley,克蘭詩,保養,眼霜,精華,。（圖／品牌提供、pexels）

色素型黑眼圈（棕色）

檢測方法：輕拉下眼瞼，呈棕褐色且顏色不變

成因：遺傳或是日曬色素沉澱、眼妝卸不乾淨

▲熬夜,黑眼圈,品木宣言,sisley,克蘭詩,保養,眼霜,精華,。（圖／品牌提供、pexels）

陰影型黑眼圈（黑色）

檢測方法：抬頭變淺，低頭加深黑色，常伴有眼袋或是淚溝

成因：膠原蛋白流失、肌膚鬆弛、眼袋明顯、淚溝凹陷

【推薦單品】

＃嬌蘭 蘭鑽金緻御光能量眼部精華，15ml、售價17650元

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以蘭花為核心的法國頂奢保養品牌嬌蘭，其蘭鑽系列更是用過都回不去的保養系列，2023年底首次亮相的金緻御光能量系列，運用珍稀的喜馬拉雅雪蘭植物萃取配方，搭配超強的核心技術智慧光感修復科技，可以幫助肌膚撫平細紋，精華霜融質地更是讓珍貴能量可以更好的被吸收，快速澎彈緊緻。

＃嘉丹妮爾 水飛薊彈力緊緻眼霜，15ml、售價920元

黑眼圈,嬌蘭,暗沉,嘉丹妮爾,保養,眼霜,眼部精華,。（圖／品牌提供）

MIT保養品牌嘉丹妮爾以天然植物萃取為基底，打造呵護肌膚的保養單品，將運用於保健食品的水飛薊萃取，結合類肉毒胜肽、銀寶⽯多醣體、⾓鯊烷、向⽇葵花籽油與乳⽊果油，不僅可以滋潤眼周肌膚，更可以達到撫平細紋，重現自然澎潤質感。

關鍵字：

黑眼圈, 嬌蘭, 暗沉, 嘉丹妮爾, 保養, 眼霜, 眼部精華

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