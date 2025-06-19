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衣服放久泛黃不要丟！「4個方法」教你讓衣物重回潔白

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▲▼衣服泛黃不要丟！4個方法教你重回潔白 。（圖／Unsplash）

▲淺色衣物放久容易泛黃。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

你也有這衣物泛黃的困擾嗎？丟了可惜卻不知道如何清理，其實白衣放久後泛黃，是因為汗漬、皮脂、洗劑殘留與空氣中的氧氣反應所致。想讓白衣重回潔白，可以試試以下幾個有效的清潔方法，但也提醒若是較為高價的衣物，可以試試先清洗衣角，以免損傷。

#小蘇打＋白醋去黃法

將 2 大匙小蘇打與 1 杯白醋加入溫水中，攪拌均勻後將白衣浸泡 1 小時。小蘇打能去除污垢與異味，白醋則可分解汗漬與油脂，兩者合用效果更佳。

▲▼衣服泛黃不要丟！4個方法教你重回潔白 。（圖／Unsplash）

# 檸檬水＋日曬天然漂白法

將半顆檸檬擠汁加入一盆溫水中，將泛黃衣物浸泡 30 分鐘至 1 小時，再拿去太陽下曬乾。檸檬酸有天然漂白與抗菌效果，配合日曬可有效淡化黃漬。

#氧系漂白劑

市售「氧系漂白劑」成分如過碳酸鈉，能深入衣物纖維分解污漬，且對布料較溫和。用法是將漂白粉加入 40~50°C 的溫水中，浸泡衣物 1～2 小時，再照常清洗。

▲▼衣服泛黃不要丟！4個方法教你重回潔白 。（圖／Unsplash）

#牙膏局部處理

針對衣領、袖口等小範圍泛黃處，可擠適量白色牙膏，用舊牙刷輕刷 2～3 分鐘，再以清水沖洗，能溫和去除表面氧化物。

想要避免衣物泛黃，建議收納衣服時要全乾，存放時可以在衣櫃放入乾燥劑或是防潮包，即可以降低濕氣導致於變色的機率。

關鍵字：

清潔, 衣物, 泛黃, 汗漬, 皮脂

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