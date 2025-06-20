李聖經化身公主看Max Mara早春秀！招牌大衣變輕盈、拎Whitney新包度假

記者鮑璿安／綜合報導

Max Mara於義大利南部壯麗的卡塞塔皇宮（Palazzo Reale di Caserta）發表2026早春度假系列大秀，將品牌代表性的義式美學與女性力量傳承，創意總監Ian Griffiths深受義大利戰後「La Rinascita」（重生）時代啟發，捕捉那段女性逐漸脫離保守束縛、展現獨立精神的年代，並藉此重塑Max Mara經典輪廓。韓星李聖經也受邀飛往當地看秀，一身溫柔的針織裙造型，手拿Whitney 包美麗動人。





▲李聖經化身公主看Max Mara早春秀 。（圖／品牌提供）





▲Max Mara於義大利南部壯麗的卡塞塔皇宮（Palazzo Reale di Caserta）發表2026早春度假系列大秀 。（圖／品牌提供）



Max Mara一貫擅長的布料運用在本系列中展現無遺，選用柔軟羊絨、挺括棉質、輕盈絲綢等異材質拼接，設計出如細肩連身裙、修身剪裁的外套、沙漏腰線大衣等輪廓，從日常到正式場合皆可駕馭。其中，多款褶飾長裙靈感來自50年代女星Silvana Mangano在電影《苦米泣血》中強烈卻溫柔的形象，立體剪裁的傘裙、復古肖像領上衣，以及精緻的絲質吊帶裙，呼應品牌當代女性魅力的精神。





▲作為Max Mara的DNA之一，經典大衣在本季變奏出度假般的輕盈自在。（圖／品牌提供）







▲本季系列最具話題的亮點，莫過於與百年領帶工坊E. Marinella攜手打造的印花圖紋，這些紳士領帶圖案被解構並重組。（圖／品牌提供）

▲Whitney Bag經典輪廓搭配新色，草編材質。（圖／品牌提供）

作為Max Mara的DNA之一，經典大衣系列在本季自然不缺席，從束腰款到披風式設計，或是注入流蘇元素的全新變奏，皆在展現品牌對剪裁藝術的高度掌握。而包款方面，Whitney Bag經典輪廓搭配新色、金屬鏈帶設計亮相，同時以絲巾與鞋履搭配營造完整度假風格。本季系列最具話題的亮點，莫過於與百年領帶工坊E. Marinella攜手打造的印花圖紋，這些紳士領帶圖案被解構並重組，運用在女性服飾之上，包括真絲睡衣套裝、絲質針織上衣與羊絨罩衫，賦予正式服裝一絲慵懶的優雅。而經典的粉藍、橘棕與象牙白配色，喚起那個時代義大利南方的陽光與生活節奏。

看更多2026早春系列大秀

GUCCI 2026早春系列為致敬品牌發源地，這一季汲取了典藏之家與佛羅倫斯豐富歷史的影響，猶如濃縮數百年來的物質文化，從服飾材質上體現這一織品製造重鎮的影響力，不難發現筆墨更著重於義大利美學本質上，緊扣復古基調的絲綢與天鵝絨奢華運用，絲質圖騰上衣與拉高腰線的緊身褲裝、蕾絲層疊、施加水鑽與精緻刺繡，像是繁花盛開，大眾印象中熟悉的GUCCI美學終於回歸。而品牌血液中的經典符碼，貫穿整個系列的 GG Monogram成為聯繫的主題符號，單一的 G 標誌也被重新詮釋，出現在皮帶扣、鑲嵌設計以及鞋跟上，譜出日夜兼具的灑脫態度。