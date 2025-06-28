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2025無印良品「追星應援小物」收納推薦！卡冊、娃包、展示盒太齊全必買

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文／美人圈

你追星嗎？抑或是有收藏各種小卡、明信片、卡片、交通票的習慣呢？無印良品針對此小物收納，推出一系列的「應援小物」周邊收納，在日本一推出就獲得滿滿好評，而現在，台灣也買得到啦！以下分享2025無印良品「追星應援小物」收納必買推薦，讓喜愛追星、有收藏習慣的人們，將好不容易蒐集來的心愛周邊有完美的收納方式，保存得更好！

2025無印良品「追星應援小物」收納系列影片

2025無印良品「追星應援小物」收納推薦

收藏活頁夾用補充袋（拍立得尺寸）

用活頁夾收納小卡、拍立得可謂最簡單、最一目瞭然的方式！不過市售的活頁夾收納袋通常尺寸較大，小卡或拍立得會在裡面東倒西歪，無印良品設計出這款「拍立得」尺寸的活頁夾收納袋，整齊收納、不怕東倒西歪，讓拍立得與小卡們都能被好好珍藏著，最貼心的是，即便拍立得額外罩上卡套，一樣能輕鬆放進該收納袋，無印良品很懂大家的心啊！

▲應援小物 。（圖／品牌）

▲無印良品收藏活頁夾用補充袋（拍立得尺寸，9口袋.A4寬型用.10入），NT$79。（圖／無印良品）

方便瀏覽可立式收藏卡夾（10口袋）

習慣身上帶著小卡嗎？無印良品貼心推出可隨身攜帶、體積輕巧的口袋大小收藏卡夾，以如手風琴般的方式開展，並可直立放置，讓心愛的小卡一覽無遺，約可放置明信片（100×148mm）大小的卡片，且即便卡片有裝保護套，一樣能放進這個卡夾喔。

▲應援小物 。（圖／品牌）

▲無印良品 方便瀏覽可立式收藏卡夾（明信片尺寸，10口袋），NT$140。（圖／無印良品）

方便瀏覽全開型收藏卡夾（15口袋）

不只10張，無印良品還推出15張的收藏卡夾，讓選擇困難症變得更輕鬆一點！開啟的方式與上一款不同，這款是「對角式」（見開頭影片示範），開啟後會整個攤平、無法立著展示，且設計成遊戲卡尺寸（63×88mm），最棒的是，就算卡片有裝卡套，一樣可以放進去！

▲應援小物 。（圖／品牌）

▲無印良品 方便瀏覽全開型收藏卡夾（遊戲卡尺寸） 15口袋（3行x5列），NT$110。（圖／無印良品）

收藏活頁夾用補充袋（6口袋）

手邊有許多徽章、帶有厚度的應援小物不知道該怎麼收納嗎？無印良品推出這款活頁夾式的補充袋，每一格上都有「蓋子」，確保收藏品放進後，不因資料夾晃動而飛出來，更採用不易刮傷且透明度高的材料，讓心愛的收藏一目瞭然！

▲應援小物 。（圖／品牌）

▲無印良品 收藏活頁夾用補充袋-6口袋（A4寬型用 2入），NT$110。（圖／無印良品）

附夾鏈多層式口袋夾

想帶出門的不只有卡片，還有徽章、壓克力板鑰匙圈？這款多層口袋夾超級人性化，裡面的夾層具有厚度與夾鍊設計，不容易被刮破、勾破或內容物飛出去，收納更安心之餘，還有2種不同尺寸的夾鏈袋，一共有8個口袋，輕鬆分門別類不同尺寸的應援小物，整體小巧、輕薄，整個帶出門也不會太負擔，尤其適合帶去同好交流會！

▲應援小物 。（圖／品牌）

▲無印良品 附夾鏈多層式口袋夾，NT$150。（圖／無印良品）

立式卡片夾（附伸縮拉繩）

沒有想帶這麼多卡片出門？那這款卡片夾很適合你！看似是一般掛繩卡片夾，部分人會拿來放悠遊卡、公司專用的打卡卡片，不過這款將底部的鈕扣扣上就可獨立站立，以展示心愛的卡片或照片，除了外側可放1張外，更有內側收納可放到3張，再搭配可伸縮的拉繩，實用性與時髦度通通大幅提升！

▲應援小物 。（圖／品牌）

▲無印良品 立式卡片夾（附伸縮拉繩），NT$390。（圖／無印良品）

吊掛展示收納包

比起卡片，更想帶娃娃出門？那一定要入手無印良品這款「娃包」！厚度最多可達7cm，因此具有厚度的絨毛玩具和小物也可輕鬆裝入，並附有可掛在包包上的吊繩，色系上一如無印良品的清新簡約風格，除了基礎的黑、白，也推出文青感十足的苔綠色，很適合用來搭配不同色系的娃娃、包包或服裝造型！

▲應援小物 。（圖／品牌）

▲無印良品 吊掛展示收納包，NT$390。（圖／無印良品）

收藏卡片展示盒

將收納盒變成相框般的存在！無印良品這款卡片展示盒，在卡片不裝卡套的情況下，最多可收納約150張明信片大小的收藏卡片（約寬123x深166x高57mm），簡單方便的設計，可以隨心所欲更換「封面照片」，讓每一張小卡都有被展示且好好收納著，拿來放與朋友、家人、另一半的合照也很適合，這個設計真的太聰明！此外，共推出米色與黑色可選，輕鬆符合家中風格。

▲應援小物 。（圖／品牌）

▲無印良品 收藏卡片展示盒（明信片尺寸），NT$220。（圖／無印良品）

貼心推出不同尺寸！同樣有推出米色與黑色，而這款是遊戲卡的小巧尺寸（約寬90x深110x高57mm），可收納約120張卡片（不裝卡套），同樣可依照心情如相框般展示卡片，每天都讓最心愛的小卡陪伴上班、上課、念書、睡覺。此外，這系列收納盒的本體是「紙」，因此也很推薦可以自己作畫、拼貼改造，讓相框收納盒更貼近自己的風格。

▲應援小物 。（圖／品牌）

▲無印良品 收藏卡片展示盒（遊戲卡尺寸），NT$190。（圖／無印良品）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 追星, 推活, 收納, 無印良品, 應援

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