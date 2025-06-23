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機能與美學雙棲！限量玫瑰木色、僅2.3公斤超狂行李箱必GET

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

一顆好的行李箱可以陪伴旅人度過每個美好的假期，近期就有不少時髦又潮流的新作，不僅外形非常獨特，不容易拿錯，內在機能更是非常厲害，收納空間與設計都是讓人旅行更順利的細節。

＃RIMOWA Essential Sleeve Rosewood玫瑰木行李箱，售價37000元

行李箱,RIMOWA,VICTORINOX,American Tourister,登機箱,魷魚遊戲,旅行。（圖／品牌提供）

延續德國精湛的工藝，RIMOWA打造出顏色低調絕美的玫瑰木色行李箱，獨特的季節限定色，絕對是粉絲爭相收藏的單品，Cabin和Cabin Plus兩種尺寸，滿足各種旅遊需求，聚碳酸酯設計的箱體連拉鍊式前袋都採用同樣的顏色，展現出極致苛求的細節，絕對是喜愛質感人的首選。

＃VICTORINOX Airox中型硬殼行李箱－閃耀黃、森林綠，售價12800元

行李箱,RIMOWA,VICTORINOX,American Tourister,登機箱,魷魚遊戲,旅行。（圖／品牌提供）

向來以機能為靈魂的Victorinox發現新時代獨旅的需求大增，特別打造出Airox系列行李箱款，以極致輕盈的材質打造出耐裝的空間，僅有2.3公斤的100%耐用聚碳酸酯材質，搭配內部蝴蝶形開合設計，收納再次成為迷人的細節，伸縮式單拉杆可以提供穩定舒適的手感，60毫米Hinomoto滾輪和Lisof輪胎，即使在不平路面也能安靜順暢移動。

＃American Tourister 魷魚遊戲行李箱，24吋，售價5480元

行李箱,RIMOWA,VICTORINOX,American Tourister,登機箱,魷魚遊戲,旅行。（圖／品牌提供）

短程旅行攜帶方便精巧的24吋行李箱，攜手當紅戲劇《魷魚遊戲》打造出經典符號識別，還有黑色與紅色的箱體設計，絕對是極致亮眼又辨識度超高的款式，可擴充設計可以裝入更多的東西，搭載平穩滑順的靜音輪、內部分隔收納空間以及TSA海關鎖，外出充滿態度又時髦。

關鍵字：

行李箱, RIMOWA, VICTORINOX, American Tourister, 登機箱, 魷魚遊戲, 旅行

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