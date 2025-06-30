2025平價涼感Bra Top推薦！不同身型挑選指南　UNIQLO、ear自帶冷氣效果

文／美人圈

夏天一到，內衣就變成悶熱感的來源之一，這時候一定要入手一件涼感Bra Top來拯救你！不僅透氣、親膚，還能一件搞定內衣＋背心，出門、運動、宅在家都超方便。尤其現在市面上有越來越多主打冰涼材質、無鋼圈包覆設計的款式，舒服到你會想天天穿。本篇就幫你整理幾款人氣涼感Bra Top推薦清單，同時加碼不同胸型的挑選技巧，讓你在炎炎夏日也能自在涼爽又有型！

▲人氣涼感Bra Top推薦清單。（圖／PAZZO、CHENN CHENN）

關於Bra Top你必須知道：

Bra Top是什麼？

Bra Top是結合「內衣」與「短版背心」的設計，一件搞定支撐與穿搭需求。它通常內建胸墊、無鋼圈設計，穿起來比傳統內衣更舒適，同時又能單穿出門，省去多層穿搭的悶熱感。

Bra Top為什麼這麼百搭？

1.可內搭可外穿：夏天直接單穿就很有型，春秋可以搭在西裝外套或襯衫裡，時髦又不突兀。

2.剪裁多變：從細肩帶、高領、短版到長版，根據風格都能找到適合的款式。

3.適合各種場合：不管是運動、日常、居家還是度假拍照，Bra Top都能輕鬆駕馭。

4.修飾效果佳：貼身設計能拉長比例、凸顯身形，搭配高腰褲裙特別顯瘦。

5.舒適機能兼具：現在很多涼感、吸濕排汗、彈性包覆材質，穿一整天也很OK。

▲Bra Top百搭。（圖／ear、PAZZO）

Bra Top怎麼選 ？5個實用小技巧公開！

1.選對尺寸比什麼都重要：Bra Top雖然是彈性設計，但尺寸還是要合身才有支撐力。建議參考品牌的尺寸表，尤其是胸下圍與罩杯高度。

2.看「胸墊」設計：是否固定、厚度分佈自然。建議選擇一體成形或可拆可洗的胸墊，上薄下厚更能修飾胸型，運動或走動時也不容易跑位。

3.材質涼感／親膚度要好：尤其夏天推薦選「冰感面料」或「吸濕排汗」材質，像是尼龍混紡、莫代爾、涼感纖維等，穿起來不悶熱，全天都舒適。

4.根據用途選剪裁：想外穿可以選方領、短版、背心款；運動時則建議選包覆性高、肩帶固定、不滑動的設計。

5.看彈性與包覆度：太鬆會沒支撐、太緊會勒出痕跡。挑選時注意彈性布料是否服貼肌膚、是否能自然貼合身形。

▲胸墊設計上薄下厚更能修飾胸型。（圖／ear）

不同身形／需求Bra Top挑選指南

大胸女孩：重視支撐＆包覆

推薦選擇肩帶較寬、U型／高領設計，避免細肩帶讓壓力集中。可以選有「包覆式剪裁」或「交叉背設計」加強支撐力，且避免太低領或布料太薄的款式，容易沒安全感！

小胸女孩：加強輪廓感＆自然曲線

上薄下厚胸墊會有微微聚攏＋視覺加分！可選擇「方領」、「短版剪裁」或「飾邊設計」，製造立體感。

寬肩女孩：修飾比例＆柔和線條

推薦選「圓領、削肩設計」或「微落肩寬肩帶」，視覺上更顯肩膀窄。避免超細肩帶＋方領組合，容易讓肩膀看起來更寬！

微肉女孩（有小腹／手臂肉肉）：修飾＆遮肉友好

中長版Bra Top可遮下胸線至腹部，自然修飾線條，像是背心式設計or交叉寬肩款更顯瘦也有安全感。推薦選「有彈性包覆布料」+「挺一點的材質」，可避免貼肉顯壯！

日常／通勤需求：舒適實穿派

無鋼圈、無感背心式設計最適合長時間穿著！建議選涼感、吸濕排汗材質，如莫代爾、冰絲、機能尼龍等。可搭襯衫、西外或罩衫單穿也沒問題，實用度高！

▲無鋼圈設計最適合長時間穿著。（圖／PAZZO）

涼感Bra Top推薦

UNIQLO AIRism 棉質短版 BRATOP 細肩帶

UNIQLO AIRism系列是不少網友夏季救星，本身材質就具備快乾、平滑與接觸冷感機能，因此悶熱天穿整天也不會不舒服！全新的細肩帶BRATOP內裏採用360°支撐胸部的結構，跑跳都不易移位，且能呈現優美曲線，肩帶還可以調整為背後交叉設計，一件玩出多種造型。

▲UNIQLO AIRism 棉質短版 BRATOP 細肩帶，NT$790。（圖／UNIQLO）

無印良品 清爽舒適棉質輕薄細肩帶背心

MUJI無印良品這款Bra Top細肩帶背心在官網賣翻，使用有機棉製成，上身親膚舒適，透氣性良好、具涼爽觸感，即便外面套其他衣服也不易不易感到悶熱。U領設計也很修飾胸型，390元包色也不心疼。

▲無印良品 清爽舒適棉質輕薄細肩帶背心，NT$390。（圖／無印良品MUJI）

PAZZO MIT 品牌 LOGO 涼感美背 Bra top

小資女愛牌PAZZO今夏也祭出多款涼感Bra Top ，且樣式、剪裁到設計都很美，單穿外出也很可以！大推簡約LOGO款，小小點綴就讓造型感升級，面料是舒適親膚的涼感抗UV材質，加上升級版牛奶絲，穿起來就跟沒穿一樣。一體成形的設計，加上上薄下厚的胸墊剪裁，不容易移位或跑杯，就算有大動作也能穩穩包覆，安心感滿分。

▲PAZZO MIT 品牌 LOGO 涼感美背 Bra top，NT$590（特價NT$399）。（圖／PAZZO）

CHENN CHENN 冰肌零著感方領 BRA TOP

同樣來自本土MIT品牌的CHENN CHENN也推出冰肌零著感方領BRA TOP，非常適合胸部比較有肉、但又不想視覺給人太有份量感的女孩穿！ 方領設計會露出更多一點點的肩頸與胸口，能延伸頸部與肩膀的線條，有效讓上半身與手臂看起來顯瘦至少50%，加上一體成形設計，內建一片式透氣胸墊，不會亂跑也不會壓胸，大動作也完全不擔心走位，穿上身瞬間降溫，簡直是消暑利器。

▲CHENN CHENN 冰肌零著感方領 BRA TOP，NT$890。（圖／CHENN CHENN）

ear 夏日超彈平口 Bra Top

來自質感系女孩最愛的品牌ear最熱賣的超彈平口Bra Top編輯超推薦！採用夏季專屬涼感彈性面料，清爽透氣，全天舒適不黏膩。貼合肌膚的柔軟觸感，親膚不刺激，0.4cm固定式輕薄胸墊，不易位移，活動自在無負擔。重點是可以直接放洗衣袋機洗不怕變形，清洗不費力，絕對是要囤個5件起來每天穿呀！

▲ear 夏日超彈平口 Bra Top，NT$1,280。（圖／ear）

ear 設計款單肩涼感 Bra Top

寬肩女孩可以閉眼入ear另一款設計款單肩涼感Bra Top，不僅造型上更吸睛，還能在視覺上更顯肩膀窄！不敢直接穿，可以外搭時下很流行的透膚網紗罩衫，多層次穿搭夏天回頭率飆升。

▲ear 設計款單肩涼感 Bra Top，NT$1,580。（圖／ear）

Studio Doe方領削肩羅紋 bratop

Studio Doe這一款偏長版設計的方領削肩羅紋bratop搭配性也很高！羅紋布料本身就有彈性＋微挺度，穿起來不會貼肉，反而很顯線條。削肩方領的設計超級修飾肩膀和鎖骨線條，穿起來氣質感直接拉滿。內層有固定胸墊，一體式剪裁，不用擔心跑杯問題，大動作也很穩。重點是，它的布料真的摸起來涼感、有微微冰膚感，夏天穿一整天都不悶熱。

▲Studio Doe 方領削肩羅紋 bratop，NT$1,280。（圖／Studio Doe）

Verish圓領背心Bra Top

韓國爆火的內衣品牌Verish台灣官網現在也買得到！這件Verish圓領背心式Bra Top是那種一穿就離不開的神級日常單品，它的布料超親膚，摸起來有種冰冰滑滑的涼感，很適合夏天穿出門或在家當居家上衣。剪裁是經典圓領＋背心版型，包覆感很好，無論是單穿還是內搭都不會透或尷尬。內建胸墊是固定式、上薄下厚設計，穿脫方便又不用擔心位置跑掉，支撐力剛剛好。不誇張，很多韓妞都是直接包色在穿，搭配高腰短褲、西外或罩衫都超有型，是懶人穿搭救星。

▲Verish圓領背心Bra Top，NT$861。（圖／Verish）

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