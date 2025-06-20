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營養師曝「夏季食安5原則」：珍珠奶茶、汽水都易引起脹氣

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▲▼營養師曝「夏季食安5原則」 。（圖／Pexels）

▲珍奶中的珍珠攝取過量，容易導致消化不良。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣一熱，高溫就容易使食材腐壞變質，營養師高敏敏提醒，夏季除了要慎選食材，更要多注意食安，避免吃壞肚子上吐下瀉。

#避免空腹吃刺激食材

夏季總是有人喜歡吃點辛辣開胃的食物，像是酸辣調味、較酸的水果與咖啡，需要注意避免空腹吃，容易加劇胃酸分泌，導致胃部發炎。

▲▼營養師曝「夏季食安5原則」 。（圖／Pexels）

#吃生食要注意

生食舉凡生魚片、生蚵、生蠔，包括生蛋拌飯也在內，營養師提醒，生食本來就不易保存，在悶熱潮濕環境更容易滋生細菌，一不小心就容易引發腸胃炎。

#生食熟食分開處理

其實無論何時都要注意生熟食分開，建議準備兩副菜刀和砧板，避免交叉污染食材。

▲▼營養師曝「夏季食安5原則」 。（圖／Pexels）

#少吃脹氣食材

夏季就喜歡來點冰飲或冰品，像是珍珠奶茶、汽水、湯圓等都容易導致脹氣，若多吃容易引起腸胃不適。

▲▼營養師曝「夏季食安5原則」。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

那麼若真的得了腸胃炎， 飲食應該如何才正確呢？營養師高敏敏建議可以多喝水，若有拉肚子症狀，可喝運動飲料補充電解質，飲食以清淡為原則，盡量少量多餐，來減少腸胃刺激。

而腸胃炎也並非只能吃粥，只要掌握好消化的清淡飲食即可，像是含果膠的蘋果、香蕉；好消化的蒸蛋、吐司和蘇打餅乾；青菜則是選擇嫩葉或是水分較多的瓜類；水煮清淡的蛋花湯、清湯麵和粥品也是好選擇。

關鍵字：

夏季飲食, 食安, 高溫保存, 腸胃炎, 營養師

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