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麻辣控洗版！「麻辣鍋牛肉麵」成新一代寶藏泡麵　3個月賣破35萬碗

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

麻辣控注意！最近在Threads上引發討論的「青花驕麻辣鍋牛肉麵」你跟上了嗎？這碗來自王品「青花驕」的泡麵不僅完美複製餐廳級的麻辣湯底，將獨特江津九葉青花椒的麻、香、清爽風味濃縮其中，更有Q彈麵體與超有感的厚實牛肉塊，短短3個月就賣破35萬碗，直接成為王品集團的新寵兒。

「青花驕麻辣鍋牛肉麵」近期在Threads上引爆熱烈討論，不僅獲得廣大麻辣控的洗版推薦，更吸引美食帳號親自開箱實測，讓這碗和全家合作的泡麵好評如潮，快跟我們一起看看到底它的魅力在哪裡吧。

餐廳級麻辣牛肉泡麵，香麻帶勁

這款來自王品集團「青花驕」的零售泡麵，以自家麻辣鍋為基底，將餐廳等級的湯底濃縮進一碗泡麵中。靈魂香料選用來自重慶的江津九葉青花椒，帶有微微檸檬皮的清香，麻而不刮喉、辣得有層次，熱水沖泡後，濃郁香氣瞬間撲鼻而來。牛肉塊紮實有厚度，絕非乾癟碎肉，搭配Q彈麵體和帶勁湯頭，帶來極致的味覺享受。還有網友加碼放入火鍋配料和青菜下去煮，直接升級小火鍋等級。

銷量破35萬碗，門市推「盛夏海宴」延續熱潮

這碗泡麵有多紅？據官方統計，短短3個多月銷量就破35萬碗，成為王品集團今年零售通路的一匹黑馬，並帶來2千多萬的收益。為了延續這波熱潮，青花驕也在門市推出了更加豐盛的「盛夏海宴」四人套餐。這套限定套餐不只保留肉盤主角，還追加明蝦、嫣紅蝦、大鮑魚、章魚花與蛤蜊等一整盤海鮮戰隊，巧妙將麻辣鍋的刺激感與海鮮的極致鮮甜雙拼呈現。如果剛好暑假想揪團吃鍋，只要透過王品瘋美食APP領取贈菜券，現場還能加送一盤鮮蝦蛤蠣，讓整桌菜色更加豐盛。

不吃辣？酸菜白肉鍋也是好選擇

怕辣的饕客也不用擔心，青花驕的酸菜白肉鍋同樣是夏日熱門選擇，主打清爽發酵風味，搭配五花肉與大量蔬菜，吃起來更顯溫潤，特別適合下班後渴望來點溫潤暖胃的湯品時享用。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 青花驕, 牛肉麵, 泡麵

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