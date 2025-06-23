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米蘭男裝周／李到晛真空西裝亮相Prada秀場！極短褲譜出夏日狂想

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記者鮑璿安／綜合報導

PRADA 2026 春夏系列男裝秀在米蘭男裝周上發表，作為黃金陣容創意總監Raf Simons與Miuccia Prada的又一次嶄新合作，兩人雙手聯彈出一段夏日狂想奏，描繪了一段從都會漫遊到海灘的意向，一如既往打破標準穿搭守則。模特兒甚至以極短褲走上伸展台，將Miu Miu女裝帶起的下衣失蹤流行繼續延伸。

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供）

▲李到晛、EXO成員Kai、日本男星坂口健太郎詮釋了「真空西裝」的性感搭配，女星Sana則以俏麗黑色短洋裝登場。（圖／品牌提供）

秀場頭排嘉賓更是男神齊聚，剛退伍的男星李到晛、EXO成員Kai、日本男星坂口健太郎詮釋了「真空西裝」的性感搭配，露出胸肌十分養眼。女星Sana則以俏麗黑色短洋裝登場，蝴蝶結與抽鬚細節帶來少女感，搭配尖頭高跟鞋與經典皮革包，詮釋甜美與優雅兼具的女神魅力。本次秀場選址於熟悉的Fondazione Prada藝術基金會，空間以冷調灰牆搭配紅橘色梁柱，刻意保留未修飾的粗獷工業質感，並鋪設大量黑白對比的毛絨花朵地毯，形成超現實又溫柔的對比。模特們踏著柔軟花朵走道，緩緩行進於光影錯落的空間中，如同時間暫停，讓人沉浸於一段關於內心感受的沉思之旅。

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供）

既然是春夏系列，本季也以土地、空氣、太陽、自然為一切靈感的夢幻起源，主打輕盈與色彩對比，卡其與糖果粉、草綠與靛藍的搭配，點出夏季心境的層層變奏。經典的尼龍與精梳棉材質依舊擔綱主角，融入細膩結構剪裁，從及膝風衣、修身夾克，到圖騰針織上衣，展現品牌一貫的實驗精神，也如同女裝延伸一般，出現了襯衫與極短褲的絕妙組合，為男性解放雙腿，來一場下衣失蹤，充滿對夏日海灘的無限想像。

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供）

極致的碰撞，還體現在運動服套裝與長版大衣的混搭，配件搭配上特別使用毛線編織的頭飾、流蘇帽款和透明墨鏡，使整體造型既前衛又帶點詩意的疏離感。靈感也從秀場佈置的毛絨花朵地毯而來，在調色盤般的色調中，出現一絲讓人愉悅的印花圖騰，放射狀的印花、條紋完美平衡了極簡風格，注入 Prada世界中的童趣構想。

看更多2026春夏米蘭男裝周重點

▲▼ 米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲韓星朴珍榮出席系列發表活動時以一襲合身西裝搭配印花襯衫亮相。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲Brunello Cucinelli 2026 春夏系列延續品牌一貫的優雅基調，主題「光影型格」。（圖／品牌提供）

Brunello Cucinelli 2026 春夏系列延續品牌一貫的優雅基調，主題「光影型格」透過流動廓形與柔和線條構建現代紳士的從容風貌。韓星朴珍榮出席系列發表活動時以一襲合身西裝搭配印花襯衫亮相，完美詮釋品牌內斂優雅哲學。這一季整體設計以低飽和色調為核心，橙色、皇家藍與珊瑚紅巧妙點綴其間，呈現視覺層次感。面料方面選用上乘羊毛、亞麻與桑蠶絲，輕盈透氣並展現細膩質感，系列中的針織衫採用無結構衣領設計，結合特殊圖樣與訂製色系，巧妙融合復古與現代氣質；皮革單品則以淺色系與絲滑觸感演繹優雅奢華。

關鍵字：

時尚, 男裝秀, PRADA, 2026, 春夏

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